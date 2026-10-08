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張景森挺松機遷移：對北市發展有好處 但需解決3大問題

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長參選人蔣萬安拋出松山機場遷移政見。圖為松山機場跑道盡頭。記者曾原信／攝影
台北市長參選人蔣萬安拋出松山機場遷移政見。圖為松山機場跑道盡頭。記者曾原信／攝影

北市蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，三百公頃用地將用做AI園區，住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。前政委張景森表示，松機遷建涉及技術、利益、國安等3大問題，但仍認為遷建對台北都市發展有很大的好處。

張景森表示，松機遷建議題過去30餘年不斷被討論，但卻無法真正落實，認為需解決技術、利益、國安等3大問題。

張景森指出，早年松山機場還有大量國內航線，遷建並不容易，且當時桃機容量與設施不足以完全承接松機功能，但這類技術可透過時間、投資、工程逐步克服。

第二，機場周邊居民長期承受噪音、限建成都市發展限制，自然希望遷建，但對企業、商務客及搭機遊客來說，市中心有機場較為方便，馬英九執政時期，松機更被定位為兩厭直航及東北亞商務機場。

此外，松機量能轉到桃機，離島及花東居民往返台北的時間及成本將增加，該區立委不分藍綠都反對，因此涉及不同群的利益衝突。

第三，當年軍方認為松山機場具有重要的國安及軍事功能，不宜遷建。但究竟有哪些不可替代的功能？張景森說，他擔任政委期間也曾督導重大交通建設，但究竟有哪些不可替代得功能，始終沒得到充分說明，甚至於有人質疑首都存在一個機場恐有巨大國安風險。他認為，國防部應在不涉及機密的範圍內，提出適當解釋。

盡管如此，張景森仍表示，松機遷建對台北都市發展有很大的好處，不只是釋放機場土地，更重要的，是解除周邊廣大地區的航空限高及土地使用限制、改善噪音問題

張景森說，如今蔣萬安提出遷建議題，雖不清楚他是否已評估過如今的技術、政治條件是否均成熟，或者國民黨對松機的定位已改變，不再把它當作象徵兩岸直航與交流的重要機場，但松機遷建已錯過好幾次時機，因此仍值得重新討論。

張景森表示，至於桃機要擴建到什麼程度、能否承接松機運量、離島交通如何安排、國安與軍事功能是否仍不可替代、台北都市發展還能獲得多少利益，都應該能重新評估。

張景森 北市 蔣萬安

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