孤獨新慢病2／繭居族10年不出家門 她揭開「極度躺平」背後的時代病

「過去常討論日本的『繭居族』，後來發現韓國、香港和台灣都有類似現象。」衛福部心理健康司長陳柏熹指出，繭居族是「時代的疾病」，而不是單純的個體生病，當一個人長期退出社會，往往不是單純個人選擇，而是家庭、教育、就業與人際支持鬆脫的原因。

陳柏熹舉例，如張文、鄭捷案等重大社會事件，往往是長期缺乏溫暖撫慰與社交連結，而改變大腦的衝動控制與煞車機制，最終引發成攻擊行為。

陳柏熹表示，繭居者長期將自己關在房間內，看似免除社會上的責任與法規，並抱持「極度躺平」的心態，表面上獲得了極大的自由，但卻是把自己困在房間牢籠中走不出來。

他以美國心理學家哈洛（Harry Harlow）的實驗指出，長期的孤立（Isolation）與缺乏溫暖撫慰，會導致大腦衝動控制（即心理煞車）能力下降，最終可能內化走向自殺，或外化為隨機攻擊行為。這種孤立與極度躺平，可視為一種「時代的疾病」，老年後更容易延伸出「孤獨死」的社會問題。

我曾經無法走出家門，這輩子都要和這些情緒對抗

曾經在家繭居10年的小比（化名）回憶，19歲時開始拒絕上課、就業，甚至無法踏出家門。只有五專肄業的她，曾在國中、五專被排擠過兩次，更遭受師長致電家長，懷疑她勒索同學，讓她身心受創，無法相信世界上還有人能理解她。

在當時社交軟體只有MSN、ICQ的年代，她最常做的事就是不停上線、下線、上線又下線，只求有人能訊息她一句「你還好嗎？」

「想到要出門和人講話，就覺得難以忍受，甚至很想哭。」「當時我還很害怕螞蟻，看到螞蟻就會尖叫，大家都以為我瘋了！」小比談起這段經歷，仍是眼框泛紅，尤其在試圖走出家門，看見機車前照鏡中反射的自己，都讓她瞬間逃回家中。

最嚴重時，小比曾經無法和人對話，只敢和家中的布偶對話，讓父親站在房門口不禁擔憂地問：「你是不是有自閉症？」甚至曾萌生「世界為什麼不毀滅就好」的念頭

談到當年家人沒有病識感，並未帶她去就醫，但也沒逼迫她出家門，而是照料三餐，讓她衣食無憂。小比回想那十年的經歷，猶如漫長的心理治療，父母沒有打罵、責難她，無聲的關懷與照顧，才是她願意重新踏出家門、面對人群的原因。

因她曾聽見親戚上門對母親說：「你女兒不上課也不工作，未來該怎麼辦？」甚至還和父親推薦患有視障、微瘸腿的按摩師和她相親，讓她「嫁出去也好。」但父親並未答應，這些話語刺的她滿目瘡痍，因她不希望父母被人「笑話」，只因她無法踏出家門、面對自己的人生。

現在的她，雖然還是飽受當年經歷所苦，想起被同儕背叛、不被人理解的孤獨感，常是三秒落淚，但她找到一份可以抒發心境的工作，更邊唸書補回學歷，就是希望讓人「看得起」，她也鼓勵同樣被困在家中的「隱居者」們，「人生真的很難，但試著踏出那一步，因為你已經無法失去更多了！」

朋友很多，能安心求助的關係卻很少

陳柏熹談到，現代人即使身處擁擠的人群中，心理上卻可能缺乏「實質情感連結」。因數位環境的改變，遠距社交與社群媒體上的過度包裝與形象比較，常讓人產生強烈的挫折感與自卑，進而縮回自己的世界、不敢走入現實社會。

他更以「時代的疾病」，來形容現代人孤立的處境，也就是如果一個人正經歷失業、經濟壓力、家庭支持不足，都可能使人難以維持與外界的連結。談到如張文、鄭捷案等重大社會事件，陳柏熹也提醒，這些行為的背後可能交織家庭、經濟與社會挫折等因素，不能一律歸因於精神疾病，而是需先理解其被社會孤立的健康風險，更要避免將繭居者或精神疾病患者與暴力畫上等號；若社會只看見危險與標籤化，極可能讓需要支持的人遠離求助。

●繭居（Hikikomori）：源自日本精神科醫師齋藤環（Saito Tamaki）定義的「繭居」現象，指的是30歲以下青年，在家裡足不出戶、與社會互動脫節的情況持續六個月以上，且主要成因並非其他精神疾病。日本調查顯示繭居族人數已達60至70萬人，現已在東亞及全球流行，繭居族長期閉鎖更會引發孤獨死，甚至因老父母無力再照顧而引發家庭悲劇。