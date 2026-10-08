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孤獨新慢病1／專訪衛福部心健司長陳柏熹：問題出在環境而非抗壓性

聯合報／ 記者許凱婷／台北即時報導
衛福部心理健康司長陳柏熹對為了孤獨而掙扎痛苦的人說：「保持信心，勇敢伸出手，社會上有許多資源與選擇。」。記者胡經周／攝影
衛福部心理健康司長陳柏熹對為了孤獨而掙扎痛苦的人說：「保持信心，勇敢伸出手，社會上有許多資源與選擇。」。記者胡經周／攝影

「你曾因孤獨、不被理解，而覺得活著有何意義？」實際上孤獨對健康的影響，已受到國際重視。世界衛生組織（WHO）於2025年指出，全球約每6人就有1人感到孤獨，青少年族群更高達21%。且社會孤立、孤獨和憂鬱、焦慮及心血管疾病、認知功能下降等健康風險有關；這些關聯需放在多重因素下理解，不能以此認定孤獨必然導致某種疾病，但人際支持已是評估身心健康時不可忽略的一環。

為了回應這類情緒風暴，衛福部推出「青壯世代心理健康支持方案」，提供15至45歲民眾3次免費心理諮商，截至今年8月底已服務超過5.7萬人、累計約14萬人次；且15至45歲自殺趨勢首見下降，顯示前端預防確有成效。而伴隨龐大需求而來的，是不少民眾反映「額度秒殺、掛不上號」的困境。

「青壯世代心理健康支持方案」 只是入口而非終點

衛福部心理健康司長陳柏熹解釋，「這方案只是初階入口與篩檢機制，並不是完整的治療療程。」許多遭遇情緒困擾的人，常因經濟考量或對諮商的不了解而卻步，方案的初衷就是幫助他們跨出那第一步。

他強調，各縣市合作院所的剩餘名額都會在官網即時更新，而對於已出現明確且嚴重憂鬱症狀的個案，建議直接前往醫療院所就醫，能獲得比心理諮商更直接且實質的協助。

面對諮商量能的不足，陳柏熹表示，現已將「心理師每週節數限制」調整為「每人服務個案總數上限」，以提升排程彈性；且提供通訊諮商，由114年的30%提升至115年的45%，並比照醫院評鑑模式，以保障諮商品質。而目前已有25%個案被診斷為高風險，後續會轉介至醫療體系；若發現急性自殺風險，則通報並由關懷員進行家訪與列管追蹤，確保個案不失聯。

他也補充，除3次諮商外，民眾如仍有諮商需求、又承受不起自費者，各縣市衛生局其實都有不同支持資源，但適用條件與服務次數不一，可自行向所在地衛生局詢問。

年輕人的困境 絕非抗壓性差一句可概括

WHO指出，全球每6人中就有1人感到孤獨，孤獨造成每年死亡人數超過87.1萬人，在13至29歲族群中，約17%至21%的人表示感到孤獨，其中青少年的比例最高，顯示年輕族群的心理需求確實不容忽視。

陳柏熹指出，國高中生的孤獨感持續攀升，且女性孤獨感上升的速度快於男性。他解釋，當青少女遭遇網路霸凌或人際受挫，挫敗感會被無限放大，加上數位時代的數位足跡無法消弭，都可能引爆焦慮情緒，構成青少年難以擺脫的心理陰霾。

尤其現代青少年一打開社群平台，可能要面對數百個「好友」與龐雜的訊息，社會關係的複雜度呈幾何級數上升。尤其青少年常在IG、TikTok等平台上追求形象認同，一旦遭遇網路霸凌或人際受挫，那種挫敗感會被無限放大，「特別是這年齡層的女性，對人際關係與認同感看重程度較高」。

在陳柏熹眼中，這絕非「年輕人抗壓性差」就能一句概括。「我們在討論情緒問題時，不能只專注在『這個人本身』，而要看他所處的『環境』。」他分析，當孩子與家人的互動、支持因家庭形式發生變化，是否能感受到穩定的關心，會影響他面對壓力時的應對，這些情況容易讓青少年與「社會鏈」斷接，更會對人際關係產生疏離與不安。

不只是年輕人 高齡者的孤獨亦持續攀升

在超高齡社會，有另一群人也需要被看見。陳柏熹指出，青少年雖然受到關注，但高齡者的孤獨亦持續攀升。當少子化已成常態，家庭支持越來越薄弱，長者的孤獨感與自殺風險也不容忽視。「日本有孤獨死。」陳柏熹說，傳統依靠家人的照顧模式需要調整，讓社區形成互助的網絡。

他表示，可以由長照、社區服務與獨居老人服務的工作者做初步篩檢，有風險再轉介；尤其面對詐騙層出不窮，衛福部也與銀行等機構合作，訓練第一線人員辨識詐騙與自殺風險，因詐騙造成的經濟損失，也會打擊長者的心理健康。並提到，既然家庭結構已經改變，就要把整個社會構建成一個大家庭，增強人與人之間的連結與歸屬感。

預防須在前端 政策應包含「心理健康考量」

根據World Population Review 2026的排名，南韓在全球自殺率排名第三，且每10萬死亡人口中就有28人是自殺身亡。陳柏熹表示，曾參訪南韓時提問「該如何防治自殺相關現象？」沒想到在座官員回覆，這是社會整體氛圍造成的現象，並非一蹴可幾就能解決。

他引述，WHO提倡的「健康的社會決定因素（Social Determinants of Health, SDoH）」，強調預防情緒危機不能僅靠衛福部在後端接個案，而是要跨部會改善整體社會氛圍，甚至開玩笑道：「今天股票大跌，就有一批人會憂鬱。」所以，政策要做的是減少社會環境中不利因素的出現。

衛福部114年推出「全民心理健康韌性計畫」，預計6年將投入56.3億元，全面提升國民心理健康韌性，更呼應WHO「心理健康是普世人權」之理念。陳柏熹指出，目前教育部已從國小開始推動「社會情緒教育（Social-Emotional Learning，SEL）」，透過課堂的互動與討論，讓孩子在情境中學習認識情緒、表達感受與化解衝突，從小建立起情緒的彈性與韌性。

此外，考量到國中升高中的轉折點往往累積了大量壓力，心健司正評估將諮商方案的年齡，進一步向下延伸。同時，針對未成年人尋求諮商是否須取得法定代理人同意的爭議，也在研議「兒童最佳利益原則」，希望在第一線專業人員的評估下，依個案的成熟度給予適當的自主權，避免家庭因素成為兒少求助的阻礙。

訪談尾聲，陳柏熹對仍在掙扎的人說：「保持信心，勇敢伸出手，社會上有許多資源與選擇。」

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