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國慶、光復節連假防急診塞 健保供2.5億獎勵金鼓勵開診加成5成

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部。聯合報系資料照
衛福部。聯合報系資料照

國慶光復節連假將至，但因日前中秋4天假期又出現醫院急診壅塞情況，為避免急診壅塞重演，健保挹注2.5億元，獎勵門診於連假的周日開診，以及醫院急診及住院於連假每日開診，其診察費、藥事服務費均加成50%；而8成以上經費提供給第一線相關人員。

中秋4天假期，台大醫院急診某日超過400人就醫，壅塞問題仍未緩解。衛福部健保署長陳亮妤表示，中秋連假的9月27日周日基層診所開診率僅約11%至20%、28日周一則約51%至63%；目前調查國慶、光復節連假周五及周六開診率可達80%以上，但主要缺口集中在周日，開診率僅16%至22%，健保署加成措施對焦於10月11日的周日時段。

陳亮妤說，今年春節9天連假加成方案實施後，分析發現，基層門診就醫人次約增30%，急診量下降約25%，且急診下降疾病以類流感、腸胃不適為前2名，門診增加患者也是輕症為主；另癌症、中風、心血管疾病等重大傷病患者，在9天連假期間則大致持平。

陳亮妤表示，假日提高門診醫療量能，可以讓輕症患者分流至醫院門診或基層診所，急診量能能夠保留給急重症及重大傷患，國慶、光復節連假接為3天，因此採取相同模式，精準鎖定開診率較低的周日。

陳亮妤今於行政院院會報告，將獎勵門診於連假的周日開診，而醫院的急診及住院連假每日開診，其診察費、藥事服務費均加成50%。健保共挹注2.5億元，其中門診、急診各約1億元，住院約5000萬元，另與各醫事學會討論後，8成以上經費將給付相關醫事人員，包含醫師、護理師、藥師等，還有行政、醫檢師等出勤人員。

陳亮妤說，衛福部醫事司也提早開啟與地方衛生局、醫療院所區域聯防，包含待床、急診跟加護病房的量能等，及對急診檢傷分類第1至2級就醫人次、醫院開診情形、急診收治住院情形進行監測。期待以獎勵增加醫院及基層開診，分流就醫紓解急診壅塞。

目前國內類流感疫情已在中秋節當周達到高峰，單周就醫人次超過14萬，過去連2周下降，疾管署預估約11月中可脫離流行期；新冠疫情則已連續7周下降，且流感及新冠公費疫苗接種率皆比去年同期施打增加約30%，預估可以社區整體防禦力。

國慶、光復節連假將至，為避免重演中秋4天假期醫院急診壅塞，健保挹注2.5億元經費，獎勵開診。圖／衛福部健保署提供
國慶、光復節連假將至，為避免重演中秋4天假期醫院急診壅塞，健保挹注2.5億元經費，獎勵開診。圖／衛福部健保署提供

國慶 連假 急診 健保署 光復節

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