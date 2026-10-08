1200份連署達成！廢核平台今申請成立公投反方辦事處

全國廢核行動平台今已向中央選舉委員會提交「核能公投」反方辦事處連署，共計1200份，正式申請成立「核能公投」反方辦事處。廢核平台呼籲中選會儘速完成審查，保障公投正反雙方平等表達意見的權利，讓這場攸關台灣能源未來的公投，能有充分、公開、理性的公共討論。

全國廢核行動平台也宣布，將於10月15日正式提名三位辯論代表，與提案方國民黨、民眾黨立委正面對決。

全國廢核行動平台「核能公投」反方辦事處代表人崔愫欣表示，感謝全國各地公民團體與民眾，不到一個月完成連署募集、造冊整理的工作，今天正式送交1200份連署。這些連署不只是申請文件，更代表民間對核安、核廢料與能源政策的關切，以及希望在公投過程中被聽見的聲音。呼籲中選會儘速完成審查、成立反方辦事處，保障公投正反雙方充分表達意見的權利。

目前距離投票日只剩51天，這場公投從成案到投票僅約三個月，使公眾討論時間相當有限。廢核平台認為，這並非一場由民間社會自下而上發起的公投，而是在立法院由國民黨提案、民眾黨合作下推動，與地方選舉同日舉行的公投，試圖影響地方選舉的政治操作，公投不應成為選舉動員與政治操作的工具。

廢核平台批評，這次核能公投主文「你是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」，提案立委將「核能發電」與「振興經濟」直接連結，並進一步主張廢除「非核家園」相關政策，但能源與產業發展涉及供電時程、發電成本、電網建設、能源安全、核安及核廢料等複雜因素，不能簡化成「要振興經濟，就必須使用核電」。台灣需要電力，並不代表核電就是唯一選項，更不能因為AI與半導體用電成長，就跳過對不同能源方案的成本、時程與風險比較。

廢核平台表示，「核電振興經濟」經不起檢驗 平台將針對「核廢」、「核安」「核電能振興經濟」、「核電能快速解決新增用電」、「核電比較便宜」等說法，提出科學資料與分析，讓社會看見核電背後的時間成本、經濟成本，以及核安與核廢料的長期風險。

全國廢核行動平台重申，應維持非核家園政策，並將在接下來的公投討論中，以專業與事實回應各項核能主張，讓人民在充分資訊下做出選擇。