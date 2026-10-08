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國慶連假首日國道10路段易塞 國5南向恐塞10小時

中央社／ 台北8日電

明天是國慶連假首日，預期將湧現旅遊車潮，交通部高速公路局今天表示，預計明天國道10路段易塞，其中國5南向恐連塞10小時，建議用路人可在凌晨5時前或下午5時後出發。

今年國慶連假自明天起至10月11日有3天連假，國慶日為連假第2天，預期連假期間國道將迎來大規模旅遊車潮。

高公局發布新聞稿指出，今天是國慶連假前1天上班日，西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，截至下午5時，國道交通量為70.8百萬車公里，預估今天交通量為106百萬車公里。

高公局表示，明天是國慶連假首日，整體交通需求量遠高於平時，預估國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

至於明天重點壅塞路段，高公局指出，預計包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

國道相關疏導措施包括凌晨0時至中午12時國5石碇、坪林及凌晨5時至中午12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

根據高公局路況預報圖，預計國5南向南港系統-頭城自明天清晨6時起開始湧現車潮，可能要到下午4時後才逐漸紓解，而國3南向中和至關西、國1南向楊梅至頭份預計自明天上午8時起壅塞，可能持續至下午2、3時。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量清晨6時前或中午12時後出發；國5南向用路人可在凌晨5時前或下午5時後出發，節省寶貴時間。

此外，高公局表示，經檢討中秋節及教師節連假疏運成果，國慶日連假加強疏導措施，包括精進時間與空間分流、精進事故處理時間、控制車流並適時擴增道路容量、大眾運輸分流，國道提前啟動匝道儀控並視狀況實施更嚴格的管制，請用路人耐心配合並多加利用好走時段，也可改搭公共運輸。

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