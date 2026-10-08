慕夏真跡首登台南吸近10萬人 國泰金推藝術走入生活

捷克藝術大師慕夏真跡今年首度登上台南。由國泰金控（2882）主要贊助的《新藝境：慕夏百年經典特展》近日落幕，展出156組件慕夏家族珍藏真跡，吸引全台近10萬人次觀展。

慕夏是19世紀末「新藝術」（Art Nouveau）運動的重要代表人物，以優雅女性形象、流動線條及華麗裝飾風格聞名。

此次展品橫跨繪畫、海報、插畫、版畫、攝影、珠寶設計及雕塑等領域，呈現慕夏如何將藝術融入廣告、設計及日常生活。

國泰金控表示，長期秉持「藝術即生活」理念，支持國際級藝術展覽來台，希望發揮企業影響力，讓民眾不必遠赴海外，就能近距離欣賞世界級藝術作品，也讓藝術成為認識不同文化與時代的媒介。

除贊助展覽，國泰金控也舉辦公益觀展日，邀請台南大內國中、三股國小等學校師生走進美術館。透過專業導覽，讓學童認識慕夏的創作背景，拓展文化視野。

其中，三股國小學生分享，最喜歡慕夏的〈四季〉系列，畫中繽紛花草與精緻人物線條，讓她體會藝術創作背後所需付出的努力。

帶隊老師也表示，實際觀賞真跡，能讓孩子感受課本與螢幕難以呈現的藝術細節。

國泰金控近年持續引進國際藝術資源，繼2025年攜手美國大都會博物館（The Met）珍藏來台展出後，今年再度支持慕夏特展，讓國際藝術走入台灣不同城市。

在本土藝文推廣方面，國泰金控與雲門舞集合作已達31年，透過《國泰雲門隨行吧》深入各地社區，累計舉辦324場演出、吸引逾275萬人次欣賞，今年社區巡演也來到台南。

此外，《國泰全國兒童繪畫比賽》已推動逾半世紀，累計吸引超過百萬名學童參與；《新世紀潛力畫展》則邁入第26年，持續為台灣新生代藝術創作者提供展演舞台。

國泰金控表示，未來將持續串聯國際藝術資源與在地文化，透過展覽、藝術教育及社區展演，讓藝術更貼近民眾日常生活。