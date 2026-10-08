快訊

直播／李四川接受「決戰六都誰來當市長系列專訪」今晚8時開播

睜開眼驚覺被強壓！女議員候選人遭打暈性侵 惡狼逞慾後疑嗆「民主黨婊子」

「為當代文學創造新形式」諾貝爾文學獎出爐 加拿大作家卡森獲桂冠

聽新聞
0:00 / 0:00

國慶連假天氣陰涼 基隆北海岸、東半部有局部較大雨勢

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
國慶連假下班後正式登場，但三天連假天氣恐怕都會偏陰涼。聯合報系資料照
國慶連假下班後正式登場，但三天連假天氣恐怕都會偏陰涼。聯合報系資料照

國慶連假下班後正式登場，但三天連假天氣恐怕都會偏陰涼。中央氣象署表示，周末前環境水氣多，尤其基隆北海岸、東北部有較大雨勢，國慶當天，大台北及東半部地區降雨較明顯，但國慶焰火應不受影響。

中央氣象署預報員張承傳指出，國慶假期仍以東北風環境為主，大台北、東半部地區及恆春半島會有短暫陣雨。尤其是周末兩天水氣較多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢也會稍多。其中，基隆北海岸及東北部會有局部較大雨勢。

由於國慶焰火預計周六於台東登場，會不會有大雨攪局？張承傳表示，降雨主要集中周日及東北部，台東以零星雨是為主，影響相對還好。

張承傳說，連假期間桃園以南基本上為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。溫度部分，低溫22度至25度，桃園以北及宜花高溫約28度至30度，中南部則約31度至33度。

未來一周持續受到東北風影響，下周三開始有一波東北季風增強。圖／中央氣象署提供
未來一周持續受到東北風影響，下周三開始有一波東北季風增強。圖／中央氣象署提供

國慶 連假 基隆 氣象署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶連假水氣增！國慶日大台北、東半部降雨明顯 下周三東北季風再增強

國慶連假水氣漸減、氣溫回升 14日再迎東北季風

今晨19.1度！吳德榮：國慶連假大台北、東半部偶有雨 桃園以南晴朗

國慶連假和焰火施放 公路局啟動台東交管措施

相關新聞

南港站南下上車人潮占整車1/3...高鐵開全車自由座月台 一進站就分流

國慶三天連假疏運今天下班後登場，就怕高鐵中秋自由座之亂再度上演，交通部上緊發條，下班潮湧現前，提早到高鐵南港站視察。今晚也是高鐵公司首度啟用，連假前一天尖峰時段開放八班全車自由座疏運方式，預估每班約有400人在首站上車。同時南港站也加派人力，啟動特殊分流，將搭乘全車自由座旅客將被引導到第三月台。

國慶連假天氣陰涼 基隆北海岸、東半部有局部較大雨勢

國慶連假下班後正式登場，但三天連假天氣恐怕都會偏陰涼。中央氣象署表示，周末前環境水氣多，尤其基隆北海岸、東北部有較大雨勢，國慶當天，大台北及東半部地區降雨較明顯，但國慶焰火應不受影響。

更年期骨鬆又血管硬化 醫師揭兩者背後都有「這共同原因」

女性進入更年期後，常會發現骨密度逐漸下降，原本正常的膽固醇、血壓也可能開始升高。精準預防醫學會理事長張家銘指出，骨鬆與動脈粥樣硬化看似是兩種不同疾病，兩者可能都受到雌激素下降、血脂異常及慢性發炎等共同因素影響，提醒女性更年期後，除了關注骨質流失，也應留意心血管健康。

萬大線一期開箱影片曝光！工程進度達87％ 目標明年底完工

捷運萬大線一期工程截至9月底進度達87％，台北捷運工程局釋出影片，介紹這段全長9.5公里、9座地下車站工程的樣貌，一路從台北市中正區延伸到新北市土城區，朝明年底完工目標前進；同時，19列量產電聯車預計於今年底全數運抵金城機廠，逐步進行相關整合測試。

半夜起床尿到一半「眼前全黑」 醫揭真相：坐著尿更安全

不少人半夜睡到一半都會因為尿急而起床上廁所，但如果尿到一半眼前一片黑，會是中風前兆嗎？泌尿科醫師曹書瀚解釋這種情況是「排尿性昏厥」，最容易在半夜發生，因此建議最好坐著尿比較安全。

孤獨新慢病2／繭居族10年不出家門 她揭開「極度躺平」背後的時代病

「過去常討論日本的『繭居族』，後來發現韓國、香港和台灣都有類似現象。」衛福部心理健康司長陳柏熹指出，繭居族是「時代的疾病」，而不是單純的個體生病，當一個人長期退出社會，往往不是單純個人選擇，而是家庭、教育、就業與人際支持鬆脫的原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。