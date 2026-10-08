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國慶連假天氣陰涼 基隆北海岸、東半部有局部較大雨勢
國慶連假下班後正式登場，但三天連假天氣恐怕都會偏陰涼。中央氣象署表示，周末前環境水氣多，尤其基隆北海岸、東北部有較大雨勢，國慶當天，大台北及東半部地區降雨較明顯，但國慶焰火應不受影響。
中央氣象署預報員張承傳指出，國慶假期仍以東北風環境為主，大台北、東半部地區及恆春半島會有短暫陣雨。尤其是周末兩天水氣較多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢也會稍多。其中，基隆北海岸及東北部會有局部較大雨勢。
由於國慶焰火預計周六於台東登場，會不會有大雨攪局？張承傳表示，降雨主要集中周日及東北部，台東以零星雨是為主，影響相對還好。
張承傳說，連假期間桃園以南基本上為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。溫度部分，低溫22度至25度，桃園以北及宜花高溫約28度至30度，中南部則約31度至33度。
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