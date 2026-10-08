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全球2%科學家台大5人入選 院長有信心：假以時日將有更多年輕醫師入榜

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長余忠仁指出，台大專精基因、病態生理研究等，投入基礎轉譯醫學，且院方致力培育年輕醫師投入研究領域長期、深入鑽研，假以時日入榜醫師定會增加。聯合報系資料照
台大醫院院長余忠仁指出，台大專精基因、病態生理研究等，投入基礎轉譯醫學，且院方致力培育年輕醫師投入研究領域長期、深入鑽研，假以時日入榜醫師定會增加。聯合報系資料照

近期2026年全球前2%頂尖科學家公布，共24萬9310人入選，我國臨床領域共427人獲選，排行榜前20人中，台北榮總體系入選7人，超越台大醫院的5人。台大醫院院長余忠仁指出，兩家醫院研究領域不同，北榮著重資料庫研究，台大則專精基因、病態生理研究等，投入基礎轉譯醫學，院方致力培育年輕醫師投入研究領域長期、深入鑽研，假以時日入榜醫師定會增加。

余忠仁指出，台大穩定支持院內研究計畫，每年編列預算持續成長，去年光是院內研究預算即編列5萬元，再加上自國科會等外部單位爭取而來的預算，合計用於教學、研究經費達26億元，相較該院全年約300億元預算，占比甚高。

他表示，這些預算用於支持醫師主動提出的院內研究計畫、跨學院研究計畫等，均取得良好研究成果，刊登於「細胞」雜誌等不同自然科學領域國際期刊。

台大醫院針對新進主治醫師、研究能力較成熟的醫師，提供不同支持措施。余忠仁指出，針對新進醫師，院方提供輔導機制，鼓勵其投入研究，相對成熟的醫師，則有亞洲第一、世界第一等輔導計畫，鼓勵其追求卓越，目前諸多研究計畫持續推行中，至於比研究成熟更上一級的「研究傑出」醫師及各職類人員，院方提供更多研究資源，盼他們能有更好的研究產出。

台大醫院設立尖端醫療中心，推行基因治療、細胞治療、細胞多體學等尖端領域醫學研究，余忠仁指出，該中心可讓研究醫師獲得足夠資源、設備及輔佐人力，取得多項卓越研究成果；台大醫院研究方向著重於長期、累積性的研究項目，每年國科會舉辦傑出研究獎，院方均鼓勵醫師盡量爭取，歷年來均有多名醫師獲獎。

台大醫院今年選入2%頂尖科學家前20名者，包括楊志新、鄭安理、高嘉宏、曾慶孝與楊泮池5人，研究方向多著重癌症相關領域；台北榮總則由陳亮恭、蔡世仁、王署君、王鵬惠、陳曾基、李正達和陳牧宏7人入榜。余忠仁指出，台大入選學者長期投入癌症研究，且國際聲望高，取得良好國際聲望，北榮此次獲獎者，多為精神醫學相關領域，雙方研究領域、重點各有不同。

外界關注台大、北榮二家醫院學術實力軍備競賽，余忠仁指出，北榮相對著重資料庫研究，台大醫院則關注影像、神經醫學、基因相關研究，投入方向並不相同，台大醫院生物、病態生理學等研究項目耗時較長，且持續培育年輕學者，包括本次獲選但在20名外的學者，也有許多年輕台大醫師，他們持續關注轉譯醫學、智慧影像判讀等領域，假以時日將有更多年輕台大醫師入榜。

台大 醫師 科學家

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