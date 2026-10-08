逃離戰亂不代表走出創傷 羅興亞難民心理疾病增、兒少輕生未遂占27%

每年10月10日是世界心理健康日，國際關注各族群心理健康。無國界醫師長期關注面臨迫害與流離失所的羅興亞人，在服務難民時發現，心理疾病患者不僅增加，兒童與青少年尋求心理健康照護的比例也明顯上升，2023年至2025年間，18歲以下兒少更占有紀錄自殺未遂個案的27%，顯示難民心理健康需求正持續升高。

世界衛生組織（WHO）數據指出，全球約每7人就有一人罹患精神疾患，且對於遭遇武裝衝突、自然災害等而被迫逃離的人，更需要關注。1998年無國界醫生將心理健康照護納入緊急救援工作；2025年無國界醫生在全球72個國家或地區工作，總共進行54萬8400次個別心理諮商。

無國界醫生（台灣）「世界心理健康日：無國界醫生心理健康照護暨羅興亞難民處境」媒體座談，今上午以線上方式舉行。

羅興亞人是主要居住於緬甸若開邦、以穆斯林為主的少數族群，2017年8月，緬甸當局於若開邦針對羅興亞人展開極端暴力行動，導致逾70萬名羅興亞人出逃。許多居住在緬甸和孟加拉的羅興亞人為了尋求更好的安全保障與發展機會，前往馬來西亞。

2025年在孟加拉的科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）全球規模最大難民營的所在地，無國界醫生透過三間醫院、兩間醫療中心、一間專科診所提供急診醫療照護、性與生殖健康服務，及心理健康支持等。

無國界醫生心理健康督導周青徽表示，過去6年來，她在馬來西亞檳城診所協助難民及尋求庇護者，服務內容涵蓋心理諮商、兒童遊戲治療、心理健康評估及精神醫療照護，必要時也協助轉診至公立醫院。

周青徽說，過去2年來，診所接觸到的精神病患數量增加1倍，許多患者經歷過戰爭、離散、被迫驅逐、目睹或遭受暴力、酷刑及虐待等複合性創傷，就算他們逃離戰亂家園後，可能還是會出現不適。

周青徽表示，心理疾病的復原並不是單純從某一次創傷事件中恢復，而是在患者每天的生活環境仍不斷提醒「自己還沒有安全」的情況下，努力重新建立生活功能。

無國界醫生孟加拉專案心理健康活動經理沙里富．伊斯蘭表示，與5年前相比，尋求心理健康照護的患者數及其病情嚴重程度均顯著增加。2021至2025年間，接受無國界醫生提供心理健康照護的15歲以下兒童患者比例，從9.7%（131例）上升至29.4%（232例），原因為組織在服務量能不足的情況下優先服務兒童，因此許多同樣需要支持的成年人可能無法獲得協助。

而無國界醫生醫院數據顯示，在2023年至2025年間，18歲以下兒童與青少年占所有有紀錄的自殺未遂個案的27%（586例中的160例）；換言之，每四宗自殺未遂個案中，就有一宗涉及兒童或青少年。

沙里富．伊斯蘭說，在提供心理健康照護的過程中，面臨的挑戰包括語言與文化隔閡、專業人員與患者接觸時間過短、社會禁忌與汙名，以及許多人不了解心理健康照護為何、它能如何幫助自己，甚至不知道自己可能需要這類服務。

因此，透過心理衛生推廣向社區民眾傳達心理健康照護的重要性，並教導他們辨識應注意的徵兆與症狀至關重要。當無國界醫生心理健康團隊在新的社區展開工作，首要步驟之一便是理解患者所處社區的既有結構，並尋求當地領袖協助，由他們引導團隊制定最符合當地需求的策略。

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