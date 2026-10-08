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交通部視察雙十節連假疏運 籲旅客留意天候、妥善規劃行程

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

雙十節連假疏運首日，交通部次長林國顯下午前往松山機場關心疏運狀況，他表示，已要求民航局做好疏運整備工作，將視情況啟動疏運ABC計畫，並呼籲民眾留意氣象資訊變化，做好規劃行程

林國顯8日由民航局長何淑萍、交通部航政司長韓振華及台北航空站主任鄭堅中陪同視察疏運，他表示，本次連假有3天，旅客搭機返鄉或出遊人潮將增加，連假期間航班仍可能因天候影響異動，民航局已提前準備多項應變措施，並請航空公司加派人力及在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，也協調航港局及國防部適時協助疏運，以確保旅客順利返鄉或出遊，今日整體疏運狀況良好。

他也提醒民航局及松山機場密切注意天候狀況，並加強宣導行動電源與鋰電池攜帶規定，確保飛行安全與疏運順暢。

何淑萍表示，為應對連假疏運期間旅運需求，民航局已提前協調航空公司增班，今天起至10月12日，國內航線預計將提供約1,318架次、10.1萬個座位，其中澎湖、金門、馬祖三處離島管制航線共計提供1,128架次、9.4萬個座位，期望能因應民眾返鄉及出遊交通需求。

民航局提醒，旅客購買加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制之機票，航空公司將實施「退票費用分級制」，使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，離島航班容易受到天候影響而有異動，建議旅客留意天候狀況，查詢最新航班資訊，並於搭機當日提早出門至機場辦理報到，以確保行程順利。

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