攸關增氣減煤…台中電廠二期環評遭撤銷 台電：尊重、且力拚早日無煤

台北高等行政法院今判決撤銷環境部審查台電台中電廠（中火）燃氣二期環評結論。台電8日表示尊重法院判決結果，但考量本案攸關國家重要能源政策，更是有環保、減碳等多方考量的規劃，將待收到判決書瞭解判決理由後，補充事證、釐清爭點，協助環境部後續作法。

台電強調尊重環評主管機關環境部的審查專業考量，但也提醒，台中電廠儘速以氣換煤可達成台中市鄉親及環團殷切盼望，該案經環境部專業考量，一階審查確已兼顧審查專業、時效與空污減排，可儘速實現台中鄉親及環團對中火減煤的期望。

台電強調，台中電廠二期新建燃氣機組計畫為國家「增氣減煤」政策核心，更是決定台中電廠5至10號既有燃煤機組能否順利除役的關鍵；為兼顧供電穩定與環境友善，台電已於10月啟動台中電廠既有燃煤1、2號機拆除計畫，後續將持續推動二期計畫，力求早日實現台中電廠無煤化目標。

台電指出，台中電廠自2017年起投入441億元升級機組空污防制設備，並持續透過環保降載、設備性能提升、以氣代煤等多元措施改善空污。相較2014年，台中電廠迄今減煤量達739萬噸、減排量超過3萬噸、空污排放大減80%，減排率更高居台中市之冠，遠超其他固定污染源。

台電說明，台中市近年因產業及城市快速發展，用電需求持續飆升，台中電廠既有機組自2019年起，已無法滿足台中在地用電，需仰賴外縣市支援。為確保產業及民生用電，台電配合政府超前部署推動台中電廠二期新建燃氣機組計畫，除了可滿足中部地區持續成長的用電需求，更可加速台中電廠無煤化目標。