南港站南下上車人潮占整車1/3...高鐵開全車自由座月台 一進站就分流

國慶三天連假疏運今天下班後登場，就怕高鐵中秋自由座之亂再度上演，交通部上緊發條，下班潮湧現前，提早到高鐵南港站視察。今晚也是高鐵公司首度啟用，連假前一天尖峰時段開放八班全車自由座疏運方式，預估每班約有400人在首站上車。同時南港站也加派人力，啟動特殊分流，將搭乘全車自由座旅客將被引導到第三月台。

國慶連假下班後正式登場，迎接通勤與返鄉、出遊人潮，高鐵公司嚴正以待。剛經歷過中秋疏運慘痛經驗，交通部這次也提早到南港高鐵站視察。

交通部政次陳彥伯表示，高鐵公司已加派人力，於南港站進站時有效分流搭乘全車自由座旅客到第三月台，而搭乘對號座列車旅客則是直接其他月台上車。除了第一階段的管制外，針對對號座列車月台進行人流管制，自由座旅客須於候車層等候，等站務人員確認月台狀況，才會放行。

而今晚5時至9時，高鐵公司將首度啟動假期前一日，四小時開放八班次全車自由座區間列車運行。每一班約有11節車廂，約可提供大約1200人至1600人次搭乘。但由於部分車次對號座車票先前已售出，因此今天八班全車自由座列車運能，仍受先前已售對號座限制，無法達到11節車廂全數開放。

陳彥伯指出，高鐵公司統計，南港站作為首站，每班約有400人搭乘，換言之，佔了整台列車運能約1/3。但目前已開放全車自由座方式應對，應能提供足夠運能供旅客選擇。

至於雙鐵聯防，台鐵強調，今天共加開6班次區間快，主要應付北、中旅運需求，晚間也會視高鐵人潮狀況，機動性增開列車。

晚間6時人潮湧現，但整體狀況仍順暢不擁擠。記者孟嘉美／攝影

交通部政務次長陳彥伯（右二）與公共運輸及監理司長胡廸琦（左二）提前到南港站視察。記者孟嘉美／攝影

晚間6時人潮湧現，但整體狀況仍順暢不擁擠。記者孟嘉美／攝影

高鐵加派人力於全車自由座專屬月台引導旅客動線。記者孟嘉美／攝影

高鐵加派人力於票閘口進站後就啟動分流。記者孟嘉美／攝影