國慶國旅熱度高 台東旅宿搜尋量增近5倍
國慶連假即將展開，訂房平台業者Agoda表示，受惠於國慶焰火在台東，台東的旅宿搜尋量較前一週增加近5倍，整體國旅住宿搜尋量，較前一個週末成長超過一倍。
今年國慶連假為10月9日至11日，國旅熱度逐漸升溫。線上訂房平台Agoda統計顯示，台灣旅客針對國慶連假的國旅住宿搜尋量，較前一個週末成長超過1倍，增幅達125%。
Agoda發布新聞稿表示，今年國慶焰火舉辦地台東的旅遊熱度成長最為顯著，住宿搜尋量接近前一週的5倍。
Agoda表示，熱門搜尋目的地則由台北居首，其次依序為宜蘭、台中、台東、台南、高雄、南投、嘉義、花蓮及墾丁，顯示短天數連假帶動多元國旅目的地需求升溫，從主要城市、東部地區、山區到離島皆受到旅客關注。
根據觀光署統計，截至10月2日，國慶連假前2天（10月9日至10月10日）全台平均旅宿訂房率為61.16%，其中平均訂房率最高前3名，依序為台北市、連江縣與台東縣。
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