中火燃氣二期環評結論遭撤！環境部敗訴 法院判決理由曝光

中火燃氣二期計畫興建4部燃氣機組，原燃煤機組中將有4部拆除，6部轉為緊急備用，2024年通過環評審查。當地居民與環團提行政訴訟救濟，台灣高等行政法院認為，原環評審查針對法規適用、燃煤減量及環境影響均未詳盡評估，今判決撤銷，仍可上訴。

北高行審理認為，原環評審查對於施工期間產生的汙染物，所適用的法規及環境影響的判斷標準有誤，且本案為新建燃氣機組，針對與現有燃煤機組共同運作或燃煤減量規劃，是否對環境有重大影響，均未詳查，審查結果尚有違誤，判決撤銷。

2024年6月14日，台電提出「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」，規劃設置4部總裝置容量550萬瓩以下的燃氣機組，並興建4座天然氣儲槽等設備，未來4部燃煤機組將拆除，另6部燃煤機組轉為緊急備用，用以降低空汙及二氧化碳排放。

該計劃經環境部同年8月30日召開專案小組初審會議後，提由環境影響評估審查委員會審查，於同年10月30日第23次會議決議通過（環評審查）。

環境部因此於同年11月18日公告審查結論，指出無須進行第二階段環境影響評估，請台電依循執行。地方居民不服，委由環境權保障基金會、台灣蠻野心足生態協會專職律師提起訴願遭駁，改走行政訴訟救濟，請求撤銷訴願及環評審查結論，並要求續行二階環評。

北高行今日判環團部分勝訴，判決撤銷環境部訴願決定及審查結論，其餘之訴駁回，仍可上訴。