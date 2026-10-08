快訊

挺蔣萬安遷松機規畫AI園區 李四川：輝達進駐產業鏈北市已無地

AI算力爆發 若缺電怎解？李四川贊成核電廠延役或重啟核四

好市多熟食區最頂是哪一個？ 老饕點名這三種：真的好吃

聽新聞
0:00 / 0:00

中火燃氣二期環評結論遭撤！環境部敗訴 法院判決理由曝光

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導
台電公司台中火力發電廠。聯合報系資料照
台電公司台中火力發電廠。聯合報系資料照

中火燃氣二期計畫興建4部燃氣機組，原燃煤機組中將有4部拆除，6部轉為緊急備用，2024年通過環評審查。當地居民與環團提行政訴訟救濟，台灣高等行政法院認為，原環評審查針對法規適用、燃煤減量及環境影響均未詳盡評估，今判決撤銷，仍可上訴。

北高行審理認為，原環評審查對於施工期間產生的汙染物，所適用的法規及環境影響的判斷標準有誤，且本案為新建燃氣機組，針對與現有燃煤機組共同運作或燃煤減量規劃，是否對環境有重大影響，均未詳查，審查結果尚有違誤，判決撤銷。

2024年6月14日，台電提出「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」，規劃設置4部總裝置容量550萬瓩以下的燃氣機組，並興建4座天然氣儲槽等設備，未來4部燃煤機組將拆除，另6部燃煤機組轉為緊急備用，用以降低空汙及二氧化碳排放。

該計劃經環境部同年8月30日召開專案小組初審會議後，提由環境影響評估審查委員會審查，於同年10月30日第23次會議決議通過（環評審查）。

環境部因此於同年11月18日公告審查結論，指出無須進行第二階段環境影響評估，請台電依循執行。地方居民不服，委由環境權保障基金會、台灣蠻野心足生態協會專職律師提起訴願遭駁，改走行政訴訟救濟，請求撤銷訴願及環評審查結論，並要求續行二階環評。

北高行今日判環團部分勝訴，判決撤銷環境部訴願決定及審查結論，其餘之訴駁回，仍可上訴。

環評 中火 燃氣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中火燃氣二期環評遭撤 環團籲台電進行二階環評

中火燃氣二期環評遭北高行撒銷 龔明鑫：台電會全力配合環境部上訴

運轉36年功成身退 台電：中火燃煤1、2號機預計2029年初拆除完畢

高捷岡山路竹延伸線環差過關 空污抵換源以高雄為先

相關新聞

別懶得對紙本發票！台南這間全家10元消費開出千萬大獎

只花10元買飲料，就中了統一發票1,000萬元特別獎！南區國稅局表示，7、8月期統一發票開獎，台南市鹽水區全家便利商店鹽水武廟門市開出一張千萬大獎發票，幸運得主消費金額僅10元，且索取的是紙本發票，提醒民眾趕快找出手邊發票對獎。

沈伯洋「發亮額頭」讓3小時面膜掀搶購潮！ 皮膚科醫揭「可敷過夜」關鍵

民進黨台北市長候選人沈伯洋近期被發現「額頭超亮」，自曝某晚敷了三小時以上的面膜，讓額頭亮到暗不下來，由於效果顯著，該款南韓進口面膜已被戲稱為「沈伯洋面膜」，掀起搶購熱潮；不過，過往面膜最多僅能敷15到20分鐘，否則臉部水分反被面膜材質吸收。開業皮膚科醫師趙昭明說，近年面膜材質突破，已有多款產品能敷過夜，達到保濕效果。

國慶連假水氣增！國慶日大台北、東半部降雨明顯 下周三東北季風再增強

明起就是3天國慶連假，中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周天氣大多偏東北風到東風，迎風面易雨，午後南部山區及近山區陣雨。溫度方面，白天偏暖，夜晚清晨感受涼。國慶連假水氣稍增，大台北及東半部局部雨，午後南部山區陣雨，其他地區多雲到晴。

生不如死！9月僅7,704名新生兒、死亡人數逾兩倍 人口連33月負成長

台灣人口連33個月負成長。內政部8日公布，9月僅7,704名新生兒出生，較去年同期減少一成，死亡人數則有1萬6,712人，是出生人數的2.17倍。截至9月底，全台人口降至2,321萬3,251人，比去年同期少了10萬多人，65歲以上長者占比已達20.70%。

防中秋自由座之亂再現！ 雙十連假高鐵擬開92班加班車

中秋教師節連假高鐵疏運亂象頻傳，引發民怨。雙十國慶連假假期即將到來，交通部8日公布交通疏運計畫，在高鐵部分預計總運量將高達142.9萬人次，疏運高峰將落在10月11日。交通部指出，高鐵將加開92班車。

中火燃氣二期環評遭北高行撤銷 環團籲台電進行二階環評

台北高等行政法院今判決撤銷中火燃氣二期環評結論，環境權保障基金會、台灣蠻野心足生態協會及台中市爭好氣聯盟發表聲明，呼籲環境部及台電放棄上訴，直接進入二階環評，並考量地方環境承載力，降低中火燃氣二期裝置容量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。