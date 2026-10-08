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中火燃氣二期環評遭北高行撒銷 龔明鑫：台電會全力配合環境部上訴
中火燃氣二期環評遭台北高等行政法院撤銷，經濟部長龔明鑫表示，行政法院的判決書還沒出來，撤銷的原因還不清楚，但中火二期是以氣換煤，本質上就是有益於環境的事，環境部已說會提起上訴，台電將全力配合環境部提供上訴所需的資料。
龔明鑫今天在部務會議前受訪時指出，環境部2024年的環評大會已通過只要一階環評通過即可，環評的目的就是為了保護環境，甚至是可讓這個環境變得更好，中火二期以氣換煤就是為了保護環境，符合讓環境變得更好的本質，且中火的場域也沒有因此而擴大，基於這些理由，環評大會決議通過。
北高行撤銷的理由目前並不清楚，龔明鑫表示，因為現在判決書還沒出來，不過，環境部已對說明會提起上訴，台電會全力配合環境部，提供上訴所需的資料。
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