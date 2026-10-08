入選全球前2%頂尖科學家 川崎症權威郭和昌首創AI模型助病童早期診斷

「還沒來得及頒一張乖寶寶獎狀給孩子，先領到一張重大傷病卡。」高雄長庚醫院兒童風濕過敏免疫科主治醫師郭和昌回憶，20多年前擔任住院醫師時，聽見川崎症病童家長難過地說出這句話。川崎症診斷困難，容易錯過治療時機，影響孩子一輩子的心臟功能。

為此，郭和昌從此投入川崎症研究，整理出川崎症常見表徵，更研發微小核糖核酸篩檢方式，近年使用逾10萬筆臨床資料，並開發全球首創的AI預測工具，簡單抽血就能評估川崎症風險，準確率高達9成。如今他入選「全球前2%頂尖科學家」，躋身台灣臨床醫師第17名。

川崎症症狀不典型，仰賴醫師主觀判斷，極可能拖延病情。郭和昌說，川崎症孩童因免疫系統高度活化，引發全身血管發炎，導致持續發燒、眼睛發紅、嘴唇紅腫、皮膚出疹，以及手腳紅腫或脫皮，也可能出現頸部淋巴結腫大。必須在發燒第5至9天及時診斷，接受免疫球蛋白治療，否則可能造成心臟冠狀動脈瘤，孩子往後無法進行激烈運動、跑步，必須一直吃藥。

台灣是全球川崎症好發率排名第3的國家，僅次於日本與韓國。郭和昌指出，川崎症並非罕見疾病，發生率約千分之一，台灣每年約有1000名新增個案，累積病例已超過2萬名。好發於5歲以下兒童，其中又以1至2歲幼兒較常見。他在長庚曾治療超過3千個川崎症孩子，若即時治療，將近9成9都會康復。

然而，臨床上看到的孩子都不好判斷，於是郭和昌開始思考更客觀、科學的診斷方式。約10年前，他研究以微小核糖核酸診斷川崎症，近期更進一步運用AI預測川崎症。

郭和昌與團隊整合長庚醫療體系超過10萬筆發燒病人的抽血數據，以及4千多筆川崎症患者血液，打造出全球首創的AI風險預測模型。現在發燒兒童只要抽血，就能運算出罹患川崎症的機率，準確率高達9成。這套系統已建置於林口、高雄、嘉義及基隆長庚。

郭和昌今年首次進入全國前20名頂尖科學家，他謙虛說，不是為了排名才做研究，但希望藉此讓更多人認識川崎症，尤其兒童研究最需要的就是家長的理解與支持，因為研究涉及抽血，家長多少會擔心、不願意，希望未來在兒童研究上，能獲得更多家長的支持，當孩子有症狀時才不會被延誤診斷，「讓這些孩子能夠平安的長大，才是我覺得最重要的部分。」