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迎雙十連假！警政署提前部署交通疏導 讓民眾快樂出遊

桃園電子報／ 桃園電子報

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警政署已責成各警察機關提前部署交通疏導勤務，針對重要活動場地、熱門觀光景點、遊樂園區及國道交流道周邊等易壅塞路段，預先辦理交通會勘並規劃疏導措施。圖：警政署提供

今年10月即將迎來9日至11日國慶日、24日至26日光復節等兩個連續假期，預期湧現出遊及參與節慶活動之人（車）潮，為維護連假期間交通順暢，警政署已責成各警察機關提前部署交通疏導勤務，針對重要活動場地、熱門觀光景點、遊樂園區及國道交流道周邊等易壅塞路段，預先辦理交通會勘並規劃疏導措施，同時加強與交通主管機關橫向聯繫，掌握即時車流及道路狀況，機動調整警力部署，迅速處理交通事故及突發壅塞情形，提供民眾安全、順暢的連假交通環境。

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警政署與交通主管機關橫向聯繫，掌握即時車流及道路狀況，機動調整警力部署，迅速處理交通事故及突發壅塞情形，提供民眾安全、順暢的連假交通環境。圖：警政署提供

警政署提到，依交通部道路交通事故資料顯示，今(115)年1月至7月全國大型車（包含大客車、大貨車、聯結車等）發生交通事故30日內死亡人數共196人，較114年同期減少10人（下降4.85%）。分析發生交通事故的肇事原因，主要為駕駛車輛未保持行車安全距離（間隔）及分心駕駛等因素。警政署提醒大型車駕駛人轉彎時應減速慢行，並應避免疲勞駕駛、隨時注意周遭路況；另其他用路人應與大型車保持安全距離與間隔，儘量避免進入大型車視野死角或內輪差等危險區域，以確保行車安全。

警政署表示，此次國慶焰火將於10月10日在台東縣卑南溪出海口施放，台東森林公園琵琶湖區域（中華大橋以東至海岸、綠水橋以北至活水湖；管制時間自10月9日0時起至10月10日22時止）及台東活水湖區域（包含防汛道路；管制時間：自9月29日0時起至10月12日0時止），均實施交通管制、禁止進入，民眾可多加利用台東縣政府所規劃接駁車前往。

警政署提醒， 連續假期期間，民眾亦可透過警察廣播電台、交通部1968服務網或APP，隨時掌握交通疏導管制措施及國道即時路況，妥善規劃行車路線及時間，避開易壅塞路段及時段，不僅讓行車更順暢，也能盡興出遊，平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：迎雙十連假！警政署提前部署交通疏導 讓民眾快樂出遊

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