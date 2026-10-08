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臨時購物便民措施 國道6服務區提供免費二手袋

中央社／ 台北8日電

國慶連假即將到來，為方便民眾出門遊憩的臨時提袋需求，環境部於國道關西、西湖等6處服務區設置「袋袋箱傳」二手袋循環箱，不必再為單次臨時購物買新袋子。

國慶連假自明天起一連3天展開，預估將湧現返鄉與觀光出遊車潮。環境部表示，現在國道關西、西湖、湖口、南投、東草屯及西螺等6處服務區已設置「袋袋箱傳」二手袋循環箱，不必為了臨時購物再買新袋子。

環境部資源循環署永續消費回收組長陳彥男告訴中央社記者，選定這6處服務區主要是包含與新東陽合作，旗下所經營國道服務區，以西螺服務區為例，已媒合取得1000個二手袋，後續規劃希望能將國道各服務區都納入「袋袋箱傳」的布點範圍。

陳彥男提醒，二手袋使用後，只要保持乾淨、完整，即可留存並重複使用，無須專程送回原取用站歸還；日後在全台設有「袋袋箱傳」的合作站點皆可隨手歸還，方便民眾出門遊憩的臨時需求。

環境部表示，統計至今，已成功媒合20萬個二手袋流通，包含203個機關及民間單位參與，全台二手袋循環點可至「袋袋箱傳－二手袋循環平台」網站查詢；期盼讓二手袋重新流動，實現「減廢、省錢、護地球」的共贏生活圈。

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