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3個月瘦10公斤出現復胖反彈…調查揭44%民眾陷減重困境 國人體重管理存3大盲點

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣諾和諾德總經理杜翰思示範個人InBody檢測，全台10間指定屈臣氏門市提供免費InBody身體組成分析。記者廖靜清／攝影
台灣諾和諾德總經理杜翰思示範個人InBody檢測，全台10間指定屈臣氏門市提供免費InBody身體組成分析。記者廖靜清／攝影

減肥成功卻復胖，是不少民眾共同的困擾，屈臣氏公布最新千人調查發現，44%受訪者曾有復胖經驗，其中超過半數不只復胖一次。另有44%受訪者具有三高或脂肪肝等代謝健康風險，卻僅有2%曾主動尋求專業協助，專家提醒，減重不能只看體重計上的數字，更應關注體脂率、腰圍及代謝健康，避免陷入反覆減重、復胖的惡性循環。

根據衛福部國健署統計，台灣已有51.3%的成年人面臨過重或肥胖問題。肥胖不僅影響外觀，更與糖尿病、心血管疾病、脂肪肝及部分癌症風險增加有關。當身體長期處於慢性發炎狀態，就會破壞正常新陳代謝，包括導致DNA受損，進一步造成細胞的癌化。

屈臣氏針對1000名20歲以上APP會員進行「2026健康生活管理大調查」，發現國人體重管理存在三大盲點。藥師呂蕙均表示，有49%受訪者主要靠自己減重，缺乏專業支持。60%僅以體重或外觀判斷減重成效，只有30%會參考體脂率、肌肉量等指標，不少人即使已有代謝健康風險，仍未積極尋求協助。

資深藥師王南淵提醒，體重管理應綜合評估身體質量指數（BMI）、體脂率及腰圍，若發現異常，應及早尋求醫療專業評估，而非一味追求體重下降。他以朋友經驗分享，利用輔助藥物減重3個月瘦了10公斤，後來沒有進行飲食管控及規律運動，不僅復胖且體脂肪增加。

為協助民眾建立正確觀念，台灣諾和諾德與屈臣氏今簽署合作備忘錄，推出「體重管理好鄰居計畫」，將健康量測與諮詢服務帶進社區。自10月8日至11月3日，全台10間指定屈臣氏門市提供免費InBody身體組成分析，另有248間設有藥師的門市提供BMI、血壓、體脂及腰圍等健康量測與諮詢。民眾如有進一步需求，藥師也可提供就醫指引，協助銜接醫療資源。

台灣諾和諾德總經理杜翰思指出，肥胖是一種慢性疾病，不能單純歸咎於個人意志力不足，除了改善生活習慣，也需要醫療體系與社區共同支持。體重只是健康評估的一部分，即使體重沒有明顯增加，也不代表代謝狀況一定正常。與其追求短時間快速瘦身，更重要的是建立能長期維持的飲食、運動及健康監測習慣，降低復胖與慢性疾病風險。

屈臣氏董事總經理黃艾知表示，真正的健康瘦身應建立在良好習慣，希望透過門市網絡降低健康管理門檻，讓民眾更容易掌握自身體重、體態狀況。民眾可多加利用各門市的健康生活衛教，了解減重陷入復胖困境主因是身體的荷爾蒙調節機制與代謝適應，並非單純意志力不足，可尋求專業協助。

台灣諾和諾德與屈臣氏簽署合作備忘錄，推出「體重管理好鄰居計畫」。記者廖靜清／攝影
台灣諾和諾德與屈臣氏簽署合作備忘錄，推出「體重管理好鄰居計畫」。記者廖靜清／攝影

減重 肥胖 脂肪肝

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