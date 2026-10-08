中秋連假晴朗出遊旺 國道服務區營收1.32億創新高

今年中秋4天連假天氣晴朗，帶動出遊人潮，交通部高速公路局今天公布國道服務區總營業額，高達1億3212萬元，刷新歷年中秋連假新高紀錄，其中清水服務區4天營收逾2200萬元居冠。

今年中秋節適逢教師節形成4天連續假期，加上連假期間天氣晴朗，國道湧入車潮，也帶動國道服務區人潮與消費。

高公局業務組科長蔡欣宛今天在記者會中表示，今年國道服務區中秋連假期間總營業額高達新台幣1億3212萬元，為歷年中秋連假新高。

蔡欣宛指出，若觀察近年中秋連假國道服務區的日平均營業額，呈現顯著成長趨勢，其中110年日均營業額約1725萬元，112年突破2300萬元，114年攀升至2757萬餘元，今年更一舉衝上3303萬1463元，較去年再創高峰，顯示用路人連假期間對於服務區休憩、餐飲及零售消費的強勁需求。

在個別服務區表現方面，高公局表示，位於南北交通樞紐且擁有最多停車位的清水服務區表現最為亮眼，4天累計營業額突破2200萬元，高居全台之冠。

位居北返要道且鄰近眾多景點的關西服務區，以近1400萬元榮登亞軍；國道1號的西螺服務區與泰安服務區雙雙突破1200萬元，分列第3、4名；西湖服務區同樣表現不俗，以突破1000萬元名列第5。

全台各服務區中秋連假日均營業額皆呈現全面成長，高公局分析，蘇澳服務區受惠於東部旅遊車潮挹注，結合在地品牌與特色伴手禮，以38.7%的成長率拔得頭籌；主打優美景觀與舒適環境的古坑服務區則以29.4%居次；關西服務區也繳出27.1%的亮眼成績。

因應連假期間湧入的人車潮，高公局表示，透過跨單位協力合作，全面落實服務區各項整備與硬體改善，其中在優化停車管理方面，西湖服務區南站改建原有消防景觀水池，增設15格停車位以紓解車流，多處服務區也有搭設太陽能光電棚，促進綠能更兼具遮陽避雨。

此外，各服務區加強車流交管引導，以及提升公廁清潔維護頻率、備足餐飲量能。

高公局副局長彭煥儒呼籲，駕駛開車時若感到疲累，可適時進入服務區休息，避免疲勞駕駛，確保行車安全。