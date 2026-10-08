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萬大線一期開箱影片曝光！工程進度達87％ 目標明年底完工

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
萬大線第一期全線軌道道床澆置合龍。圖／台北捷運工程局提供
萬大線第一期全線軌道道床澆置合龍。圖／台北捷運工程局提供

捷運萬大線一期工程截至9月底進度達87％，台北捷運工程局釋出影片，介紹這段全長9.5公里、9座地下車站工程的樣貌，一路從台北市中正區延伸到新北市土城區，朝明年底完工目標前進；同時，19列量產電聯車預計於今年底全數運抵金城機廠，逐步進行相關整合測試。

影片中從LG01站帶領觀眾深入仍在施工的穿堂層、月台層，緊接著由直穿鐵軌到LG02站，由於該站曾挖掘到植物園遺址，因此特別規畫出展示空間。繼續沿著軌道前行，從第一魚果橫跨新店溪到新北市永和端，一路到中和，最後到土城金城機廠，逐一介紹儲車廠維修工廠，一虧通車前的捷運工程。

捷運局說明，萬大線第一期自中正紀念堂站起至金城機廠，全長約9.5公里，9座地下車站；沿線行經台北市中正區、萬華區，以及新北市永和區、中和區、土城區。從影片中可以看到，車站月台層、穿堂層、出入口及相關設施逐步成形。軌道道床最後一模混凝土基座澆置，達成軌道道床合龍之重要里程碑。

捷運局說，萬大線列車已進行主線動態測試階段，昔日神祕的地下施工空間，正逐步蛻變為捷運車站的完整雛形。萬大線一期工程朝明年底完工目標衝刺，目前各標工程均穩步推進，車站持續進行建築裝修、水電及環控系統及道路復舊等作業，機電系統設備也依計畫陸續完成。

捷運局說，目前19列量產電聯車預計於今年底全數運抵金城機廠，並逐步展開列車、供電、號誌、月台門等各項系統驗證整合測試。完工通車後，萬大線將與淡水信義線、松山新店線、環狀線等銜接轉乘，大幅提升公共運輸便利性，並進一步完善雙北捷運路網。

捷運局表示，萬大線第一期工程截至9月底施工進度已達87％。全線9座地下車站及金城機廠均穩健施工，軌道道床已全線貫通，電聯車也已陸續運抵機廠接續測試。

萬大線列車進行主線動態測試。圖／台北捷運工程局提供
萬大線列車進行主線動態測試。圖／台北捷運工程局提供

萬大線LG02植物園站設置遺址展示區保存珍貴文化資產。圖／台北捷運工程局提供
萬大線LG02植物園站設置遺址展示區保存珍貴文化資產。圖／台北捷運工程局提供

萬大線 影片 工程

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