癌症要治病還要照顧生活 厚生會成立照護權促會

「除了疾病本身，對癌友與家庭還要增設心理、就學、就業與生育支持措施！」立法院跨黨派關注健康的厚生會8日成立「癌症照護權益促進委員會」，盼推動除了疾病治療協助以外的支持措施。現場也邀請學者分享，學者邱秀渝便呼籲政府放寬癌友職務再造、心理計畫納入家屬。

修正癌症防治法

厚生會副會長、倡議成立委員會的民進黨立委王正旭指出，癌症治療可延長並有生命，但後續更需要全程照護，缺口包括心理與生育的支持，沒有明確制度化的規定，而《癌症防治法》的修正牽涉衛福部、勞動部、教育部，社福與長照等領域，若缺少橫向溝通，對於整體照護體系就會有影響，希望各方專家能討論如何加強癌症後的照護。

「很多癌症都與婦科有關！」國民黨立委陳菁徽則表示，如今社會單身率高，還沒有結婚的人是否有機會獲得生育保存的資訊，或是已經結婚的人是否有辦法以冷凍胚胎等形式將卵子先保存，否則當女性罹患婦科癌症、進行完化療才知道這些資訊就來不及了，且除了治療以外，還有後續長期疼痛、睡眠、重返職場都很困難，需要更多幫助。

癌症存活者支持中心

陳菁徽指出，日本已經把癌症病患的就業、教育與社會支持納入法律，韓國更是建立中央與區域的癌症存活者整合支持中心，有跨領域團隊將醫療、心理、福利、就業與長照等社區資源串聯，因此她也希望在癌後的生育支持。

北護副教授邱秀渝指出，目前癌症診療照護的存活率有逐步提升，治療急性期的問題已獲得改善，但康復期與追蹤期間癌友持續的面對身心困擾，包括睡眠、疲倦、體能衰退、記憶與注意力降低，還有影響後續的性生活、生育與家庭發展，人際社會關係的回歸，因此除了前段的治療外，後續的支持照顧更顯重要。

呼籲放寬申請資格

「勞動部有成立『罹癌勞工專區』提供資訊。」邱秀渝指出，還有「職務再造計畫」但未具身心障礙、中高齡等資格並不適用；心理健康司則有「癌友及家屬心理支持照護指引」，但家屬（主要照顧者）不在試辦計畫中，且缺乏轉介機制與完整療程；部分癌症病友因沒有長照資格，也無法獲得公費支持。

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