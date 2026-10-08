性工法、就保法黨團協商無共識 育兒配套修法卡關

賴清德總統520拋出育兒大禮包，相關經費已列入2027總預算待審，但仍有若干配套修法尚未推進。對此，立法院社福衛環委員會8日召開「性工法、就保法」修法黨團協商，歷時二小時，僅「育嬰減工時相關條文」決議維持現行不修訂，其餘法條均無共識，後續待立法院長再召集協商。

上會期召委林月琴今擔任會議主席，於會議之初，將《性別工作平等法》、《就業保險法》修正案協商分為五大主題來討論，包括：育兒假、育兒減少工時、家庭照顧假、育兒留職停薪給付標準、（陪）產假。

育兒假的部分，涉及《性別工作平等法》第16條修法。勞動部原擬針對育兒假的適用年齡，修改為含六歲及六歲以下。勞動部長洪申翰表示，後續蒐集各方意見後，他們認為孩子就讀小學低年級時，比較容易出現臨時狀況，因此同意將適用育兒假年齡擴大至含八歲及八歲以下。

關於這項修正，現場出席的國民黨立委、民進黨立委均表達肯定。不過，民眾黨立委則堅持應將年齡拉高至含12歲及12歲以下，並且不同於藍綠委的共識，堅持增訂親職教育假、家庭照顧假。該項修法最終無共識，《性工法》第16、16-1、16-2條、《就保法》第11條繼續保留。

育兒減少工時的部分，涉及《性工法》第19、19-1條，黨團協商後決定，子女適用年齡維持現行法「未滿三歲」，每天減少一小時工時或調整工作時間，不增訂第19-1條。勞動部說明，會等執行一段時間後，評估企業與勞工執行情形後，再討論是否在母法做修正。

家庭照顧假的部分，涉及《性工法》第20條、《就保法》第10、32、33之1條。民眾黨團要求將親職教育相關納入家庭照顧假解釋範圍，並且要給薪。其中「給薪」的部分未獲勞動部認同，三黨團有共識的部分則為「可按小時請家庭照顧假」。最終雖決議該條文修正草案保留再協商。

育兒留職停薪給付標準的部分，因時間因素未討論。至於（陪）產假與產檢假的部分，三黨團共識朝向「總周數14周」來進行，勞動部則希望能折衷為「12周的（陪）產假＋10天產檢」，最後討論仍無共識，決議保留再協商。