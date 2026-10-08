快訊

殺3人才能判死？憲法法庭拒解釋 冷回：不服判決應循程序救濟

中職／離開台鋼？韓籍啦啦隊Mingo跳「辭職舞」 網：時機很敏感

川湖連吞3根跌停！分析師揭M頭「一千零一招」：台股恐從大多頭跌成大空頭

聽新聞
0:00 / 0:00

性工法、就保法黨團協商無共識 育兒配套修法卡關

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰出席立法院社會福利及衛生環境委員會黨團協商。聯合報系資料照
勞動部長洪申翰出席立法院社會福利及衛生環境委員會黨團協商。聯合報系資料照

賴清德總統520拋出育兒大禮包，相關經費已列入2027總預算待審，但仍有若干配套修法尚未推進。對此，立法院社福衛環委員會8日召開「性工法、就保法」修法黨團協商，歷時二小時，僅「育嬰減工時相關條文」決議維持現行不修訂，其餘法條均無共識，後續待立法院長再召集協商。

上會期召委林月琴今擔任會議主席，於會議之初，將《性別工作平等法》、《就業保險法》修正案協商分為五大主題來討論，包括：育兒假、育兒減少工時、家庭照顧假、育兒留職停薪給付標準、（陪）產假。

育兒假的部分，涉及《性別工作平等法》第16條修法。勞動部原擬針對育兒假的適用年齡，修改為含六歲及六歲以下。勞動部長洪申翰表示，後續蒐集各方意見後，他們認為孩子就讀小學低年級時，比較容易出現臨時狀況，因此同意將適用育兒假年齡擴大至含八歲及八歲以下。

關於這項修正，現場出席的國民黨立委、民進黨立委均表達肯定。不過，民眾黨立委則堅持應將年齡拉高至含12歲及12歲以下，並且不同於藍綠委的共識，堅持增訂親職教育假、家庭照顧假。該項修法最終無共識，《性工法》第16、16-1、16-2條、《就保法》第11條繼續保留。

育兒減少工時的部分，涉及《性工法》第19、19-1條，黨團協商後決定，子女適用年齡維持現行法「未滿三歲」，每天減少一小時工時或調整工作時間，不增訂第19-1條。勞動部說明，會等執行一段時間後，評估企業與勞工執行情形後，再討論是否在母法做修正。

家庭照顧假的部分，涉及《性工法》第20條、《就保法》第10、32、33之1條。民眾黨團要求將親職教育相關納入家庭照顧假解釋範圍，並且要給薪。其中「給薪」的部分未獲勞動部認同，三黨團有共識的部分則為「可按小時請家庭照顧假」。最終雖決議該條文修正草案保留再協商。

育兒留職停薪給付標準的部分，因時間因素未討論。至於（陪）產假與產檢假的部分，三黨團共識朝向「總周數14周」來進行，勞動部則希望能折衷為「12周的（陪）產假＋10天產檢」，最後討論仍無共識，決議保留再協商。

修法 育兒 林月琴

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

少子化法案 三黨有共識

為下一代而戰 綠委推12大優先法案聚焦反兒虐、照顧

勞動部預告修法⋯職缺薪資揭露門檻 擬調至5萬元

花蓮鐵路高架化卡關？民眾黨立院團赴花蓮會勘 台鐵、縣府10天內協商

相關新聞

別懶得對紙本發票！台南這間全家10元消費開出千萬大獎

只花10元買飲料，就中了統一發票1,000萬元特別獎！南區國稅局表示，7、8月期統一發票開獎，台南市鹽水區全家便利商店鹽水武廟門市開出一張千萬大獎發票，幸運得主消費金額僅10元，且索取的是紙本發票，提醒民眾趕快找出手邊發票對獎。

沈伯洋「發亮額頭」讓3小時面膜掀搶購潮！ 皮膚科醫揭「可敷過夜」關鍵

民進黨台北市長候選人沈伯洋近期被發現「額頭超亮」，自曝某晚敷了三小時以上的面膜，讓額頭亮到暗不下來，由於效果顯著，該款南韓進口面膜已被戲稱為「沈伯洋面膜」，掀起搶購熱潮；不過，過往面膜最多僅能敷15到20分鐘，否則臉部水分反被面膜材質吸收。開業皮膚科醫師趙昭明說，近年面膜材質突破，已有多款產品能敷過夜，達到保濕效果。

國慶連假水氣增！國慶日大台北、東半部降雨明顯 下周三東北季風再增強

明起就是3天國慶連假，中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周天氣大多偏東北風到東風，迎風面易雨，午後南部山區及近山區陣雨。溫度方面，白天偏暖，夜晚清晨感受涼。國慶連假水氣稍增，大台北及東半部局部雨，午後南部山區陣雨，其他地區多雲到晴。

生不如死！9月僅7,704名新生兒、死亡人數逾兩倍 人口連33月負成長

台灣人口連33個月負成長。內政部8日公布，9月僅7,704名新生兒出生，較去年同期減少一成，死亡人數則有1萬6,712人，是出生人數的2.17倍。截至9月底，全台人口降至2,321萬3,251人，比去年同期少了10萬多人，65歲以上長者占比已達20.70%。

防中秋自由座之亂再現！ 雙十連假高鐵擬開92班加班車

中秋教師節連假高鐵疏運亂象頻傳，引發民怨。雙十國慶連假假期即將到來，交通部8日公布交通疏運計畫，在高鐵部分預計總運量將高達142.9萬人次，疏運高峰將落在10月11日。交通部指出，高鐵將加開92班車。

中火燃氣二期環評遭北高行撤銷 環團籲台電進行二階環評

台北高等行政法院今判決撤銷中火燃氣二期環評結論，環境權保障基金會、台灣蠻野心足生態協會及台中市爭好氣聯盟發表聲明，呼籲環境部及台電放棄上訴，直接進入二階環評，並考量地方環境承載力，降低中火燃氣二期裝置容量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。