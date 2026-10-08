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女童高燒右胸紅腫 染綠膿桿菌致乳頭周邊組織缺損

中央社／ 台中8日電

一名女童日前發燒就醫，發現乳頭周圍出現紅腫，採檢化驗後確認感染綠膿桿菌，導致乳頭周邊組織「幾乎被吃光」。醫師提醒，皮膚受傷後，若紅腫、異常疼痛或發燒，應立即就醫。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，一名國小1年級女童日前因連續多日高燒不退送急診就醫，檢查發現右側乳頭周圍明顯紅腫，且患部紅腫範圍達10至15公分，抽血結果顯示有「嗜中性白血球低下症」合併發燒症狀，因此安排住院治療。經採檢培養後，確認病原菌為綠膿桿菌，立即調整藥物為針對該菌的抗生素。

亞大醫院兒科主治醫師陳劍韜表示，經詢問家屬無法確認感染過程，僅能依傷口外觀，推測可能與抓傷後細菌入侵有關，由於綠膿桿菌存在於水、土壤等環境中，高度懷疑是經由受污染的手或物品接觸傷口，而乳頭皮膚正好破損，導致細菌有機可乘。

由於感染位置緊鄰乳頭部位，涉及日後外觀與發育及哺乳功能，醫療團隊會診整形外科評估是否需要清創。經討論後建議先以抗生素治療，透過治療後女童傷口逐漸乾淨、疼痛改善，出院前再次採檢培養，確認未檢出任何細菌。不過感染已造成乳頭局部組織缺損，外觀明顯凹陷，乍看之下「幾乎被吃光」。

亞大醫院整形外科醫師鄭旭棠表示，患者的狀況對未來哺乳通常不會有太大影響，但外觀及發育則需等青春期後密切追蹤評估，目前仍無法定論。

陳劍韜提醒，傷口感染常出現紅、腫、熱、痛，也可能化膿、發燒，若是蜂窩性組織炎主要會影響皮膚及皮下組織，至於壞死性筋膜炎則涉及更深層組織，且進展迅速，可能危及生命，民眾若有類似警訊，應立即就醫。

女童 發燒 抽血

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