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孫亞夫基金會10周年研討會...健康講座傳授控糖護腦 歡迎報名
財團法人孫亞夫醫學推廣基金會成立十周年，將於10月18日（周日）以「醫學向前，人文向深」為主軸舉辦研討會，邀請權威醫師開講，包括恩主公醫院名譽副院長、神經內科顧問級主治醫師陳昌明談「運用飲食植化素於失智症防治」，還有「基因醫師」張家銘談「精準健康」，歡迎關心健康者共襄盛舉，報名前來聆聽。
孫亞夫醫學推廣基金會推動醫學教育、研究發展與醫學人文歷程，並透過專題演講，共同展望未來公益影響力。十周年研討會，於10月18日上午9時30分至下午3時25分舉行，地點於政大公企中心10樓A1034，期待民眾參與，把握時間留給自己與家人的健康。
●「醫學向前，人文向深」孫亞夫醫學推廣基金會十周年研討會
時間：10月18日（日）9:30至15:25
地點：政大公企中心10樓A1034（北市大安區金華街187號）
上午場專題演講：
1、陳昌明醫師─運用飲食植化素於失智症防治之挑戰與未來
2、王錫崗教授─四十年教學與研究
3、張家銘醫師─精準健康
下午場專題演講：
1、許瑞祥教授─GMI 的發現、現況及展望
2、張育愷教授─運動，不只控糖，更護腦：從糖尿病到失智症的科學預防策略
3、石光中醫師─第五型糖尿病：從糖尿病到失智症的科學預防策略
請先報名：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdErM3aTVjszq9bKrN4ZUCvoRZHjUAXgLD3nVOT9yENVkqF6A/viewform?pli=1
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