孫亞夫基金會10周年研討會...健康講座傳授控糖護腦 歡迎報名

民進黨台北市長候選人沈伯洋近期被發現「額頭超亮」，自曝某晚敷了三小時以上的面膜，讓額頭亮到暗不下來，由於效果顯著，該款南韓進口面膜已被戲稱為「沈伯洋面膜」，掀起搶購熱潮；不過，過往面膜最多僅能敷15到20分鐘，否則臉部水分反被面膜材質吸收。開業皮膚科醫師趙昭明說，近年面膜材質突破，已有多款產品能敷過夜，達到保濕效果。

2026-10-08 11:17