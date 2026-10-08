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半夜起床尿到一半「眼前全黑」 醫揭真相：坐著尿更安全

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師建議半夜起床上廁所最好坐著尿尿，以防意外發生。 圖／ingimage
醫師建議半夜起床上廁所最好坐著尿尿，以防意外發生。 圖／ingimage

不少人半夜睡到一半都會因為尿急而起床上廁所，但如果尿到一半眼前一片黑，會是中風前兆嗎？泌尿科醫師曹書瀚解釋這種情況是「排尿性昏厥」，最容易在半夜發生，因此建議最好坐著尿比較安全。

曹書瀚醫師在Threads發文表示，通常半夜起床尿尿是很正常的事，但有些人尿到一半或剛尿完站起來的那一秒，眼前瞬間一片黑暗、耳朵「嗡」的一聲，得要扶著牆才不會倒下去，這難道是血壓出問題或者是中風前兆嗎？

曹書瀚醫師指出這種情況叫做「排尿性昏厥」，當膀胱一次放太空，腹腔壓力瞬間鬆掉，血一下往下衝，在排尿時迷走神經反射，就會造成心跳變慢、血管放鬆、大腦供血不足，眼前就會一片黑。曹醫師說這種情況在半夜最容易發生，因為剛睡醒時血壓還沒跟上，再加上憋很久才去尿且又是站著尿，三個因素湊在一起就容易出現。

他建議只要坐著尿，起身時慢一點、扶一下，就能避開這種情況。另外曹醫師也提醒真正要留意的是如果眼前一片黑昏倒，可能會因此撞到頭，如果愈來愈頻繁，那就得要去檢查一下心臟和血壓。

貼文也引起來不少討論，「我曾經這樣昏倒，整個撞得『咪咪冒冒』兩次」、「朋友認識的長輩因為這樣倒下去撞到頭走了，要注意」、「自從年紀大，不能一覺到天亮，就開始坐尿。沒想到坐尿的好處這麼多」、「男生全都應該看這篇」、「我在家都是坐著尿尿，沒想到好處真多」。

泌尿科 血壓 中風

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