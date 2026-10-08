俄羅斯疑鼠疫死亡事件傳出第2例 疾管署：持續加強發燒篩檢

俄羅斯驚爆實驗室人員疑似感染鼠疫死亡且傳出第2例，為嚴密掌握國際疫情狀況，疾管署已於本月6日透過我國國際衛生條例（IHR）對口單位，函詢世界衛生組織（WHO）以查證相關疫情資訊。目前仍加強邊境發燒篩檢等檢疫措施，並針對俄羅斯轉機乘客詢問旅遊史，同時觀察美國、歐盟對於公衛事件態度。

疾管署表示，國際媒體報導俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州（Irkutsk）鼠疫防治研究所，於今年10月2日報告不明原因肺炎死亡病例，並於6日傳出新增第二例疑似鼠疫死亡病例。WHO已於7日正式回復，根據WHO提供資訊，俄羅斯當局6日向WHO說明，伊爾庫茨克州近期並無報告任何鼠疫病例。針對該州鼠疫防治研究所一名員工罹患嚴重肺炎事件，該國已展開流行病學調查，並啟動相關預防與控制措施，所有接觸者皆已匡列並接受檢查，目前均未檢出高威脅病原體。

WHO表示，因相關案件資訊不完整，現階段不足以對本事件是否對公眾構成潛在風險得出實證結論，需保持謹慎並進行動態風險評估。WHO秘書長也於6日公開發表聲明，正式要求俄羅斯當局釐清首例嚴重肺炎確切病因，及導致官方實施大規模公衛措施致病原，並針對媒體報導第二案不明原因肺炎資訊提出具體說明。WHO將持續與俄羅斯當局保持聯繫，積極查證媒體報導內容真實性。

疾管署發言人林明誠說，目前已加強邊境發燒篩檢等檢疫措施，持續針對有至俄羅斯轉機乘客詢問旅遊史，同時國內已建置相關檢驗量能並建立傳染病防治醫療網，對於不明肺炎相關病原仍在觀察，相關治療藥物也為國內臨床醫療常備且供應穩定抗生素藥物，可供確診治療與暴露後預防性投藥之用，請民眾勿過度恐慌。

疾管署指出，我國自1953年後未再出現鼠疫病例。另依據WHO統計資料顯示，2019至2025年間全球累計10國曾報告3860例鼠疫疑似病例，其中2646例為確定病例，並造成423例死亡，疑似病例致死率11%。全球約98%的確定病例報告於剛果民主共和國及馬達加斯加；鄰近國家如中國報告19例確定病例，蒙古報告17例確定病例。