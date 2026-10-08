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全球前2%頂尖科學家田祐霖見新生兒洗腎 找出「關鍵一千天」慢病風險

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
高雄長庚醫院兒童腎臟科主任田祐霖，今第三度入選全球前2%頂尖科學家，更進入全國第8名。圖／長庚醫院提供
高雄長庚醫院兒童腎臟科主任田祐霖，今第三度入選全球前2%頂尖科學家，更進入全國第8名。圖／長庚醫院提供

高雄長庚醫院兒童腎臟科主任田祐霖投入兒童腎臟病與慢性病預防研究20年，今年第三度入選「全球前2%頂尖科學家」，更躍升至全國第8名。他回想，剛當上主治醫師時，看到洗腎新生兒，決心投入生命初期「關鍵一千天」的研究，提早預防慢性病，如今已發表逾350篇論文。

「一出生就洗腎，預防跟治療能不能再早一點？」回憶投入研究的契機，田祐霖說，看到新生兒一出生就洗腎，讓他開始思考，能不能更早找出疾病風險因子，及早阻斷。在長庚完成醫學研究所碩士後，他決定赴美國佛羅里達大學深造，取得生理學博士學位，探索慢性腎臟病的早期預防。

田祐霖的研究核心是「健康與疾病的發育起源」（Developmental Origins of Health and Disease，DOHaD），俗稱「關鍵一千天」，指的是從受孕到孩子出生後滿兩歲的階段。他解釋，母親懷孕期間的營養狀況、疾病、用藥與環境暴露，都可能影響孩子未來罹患慢性病的風險，因此研究不只關心兒童當下是否生病，更希望追溯疾病的起源，找出可以提早介入的時間點。

田祐霖說，以孕期用藥為例，研究發現，母體在特定產程暴露於類固醇或非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），可能增加子代日後罹患慢性腎臟病的風險。團隊先從動物實驗找出風險因子，再運用健保資料庫與出生相關資料，追蹤人類長期健康狀況，檢視動物實驗觀察到的現象是否也發生在人體身上。

除了藥物，母親本身的慢性腎臟病、高血壓控制不佳，以及環境毒物暴露如塑膠微粒，也都可能影響孩子的腎臟與血壓健康。近年他將研究從兒童腎臟病、高血壓，延伸至糖尿病、心血管、腎臟病交互影響的「糖心腎症候群」，希望從生命早期找出共同的風險因子。

目前研究成果已逐步應用於臨床衛教。田祐霖提醒，門診兒童應減少含糖飲料攝取，也與婦產科醫師合作，提醒孕婦留意用藥風險及疾病控制。

然而，研究要長期持續並不容易。田祐霖指出，經費、研究團隊與時間，是多數研究者共同面臨的難題，他感謝長庚設有醫師研究員制度，讓臨床醫師能申請一半工作時間投入研究，他才有時間專心做研究。

談到第三度入選全球前2%頂尖科學家，從2021年全台第26名，一路往前提升至2024年的第20名、並於2026年進入全台第8名，田祐霖期許能夠振奮台灣兒科現在辛苦的氛圍，對兒科醫療更有信心、重視兒科的重要性。他強調，不是所有慢性病都是成年才會發生，「我們兒科其實才是治療、介入的起點」。

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