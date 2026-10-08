鼓勵醫療院所連假開診 衛福部挹注2.5億獎勵

為提升連假醫療服務量能，衛福部今天說，將參考今年春節假期加成獎勵政策經驗，挹注新台幣2.5億元，鼓勵10月至12月在國定連續假期開診的醫療院所，包含連假期間週日門診的門診診察費及藥事服務費加成50%，連假期間急診及住院案件診察費、護理費及藥事服務費也加成50%。

衛福部今天在行政院會報告「連假期間急診量能整備」，報告指出，為提升國定連續假期期間醫療服務量能、維持民眾就醫的可近性，因此將擴大鼓勵醫療院所於連假期間持續提供醫療服務，落實分流就醫，將連假期間急診投入於重大急症病人。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰會中指出，衛福部預估這波類流感疫情將於中秋連假後趨緩，而新冠疫情在就醫人次連續7週下降後，也將在10月中旬脫離流行期，但政府仍應全力維持醫療量能的穩定，避免因連續假期衝擊醫療服務提供或發生急診壅塞。

卓榮泰請衛福部汲取中秋連假經驗，偕同地方政府強化區域聯防及跨區協調，積極監測就醫指標，即時因應連假期間急診量能變化，並啟動應變機制，確保民眾就醫權益。

根據衛福部規劃，健保將參考今年春節假期加成獎勵政策經驗，挹注2.5億元獎勵10月至12月國定連續假期開診的院所，包含連假期間的「週日門診」案件，其門診診察費及藥事服務費加成50%，而連假期間的「急診及住院」案件，其診察費、護理費及藥事服務費加成50%，且前述獎勵需分配8成以上予相關人員。

衛福部次長莊人祥在院會後記者會補充表示，春節連假較長，因此是透過增加3成左右的診所量能，藉以緩解25%的急診壅塞，而連假3天期間較短，主要是盼提高週日西醫基層開診率，希望政策挹注後能從16%左右提升至20%，解決急診人潮。

區域聯防部分，衛福部說，將持續監測急診檢傷分類第1、2級就醫人次，醫院開床情形及急診收治住院情形等指標，並結合獎勵制度，鼓勵醫療院所妥善調度醫療人力與床位，強化區域醫療合作及急診分流，期透過提前部署、中央地方協力及獎勵措施，增加連假醫療量能、適當分流就醫需求，減輕急診服務壓力。