中火燃氣二期環評結論「免進二階」 北高行判環境部敗訴撤銷

「過去常討論日本的『繭居族』，後來發現韓國、香港和台灣都有類似現象。」衛福部心理健康司長陳柏熹指出，繭居族是「時代的疾病」，而不是單純的個體生病，當一個人長期退出社會，往往不是單純個人選擇，而是家庭、教育、就業與人際支持鬆脫的原因。

2026-10-08 19:35