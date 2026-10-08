婦憂鬱症10多年未改善「夫過世立馬好轉」 她一句話讓醫師懂了

精神科醫師潘建志近日在節目《新聞挖挖哇》中分享一名60多歲、罹患憂鬱症超過10多年的女子案例，指出她長期規律就醫、服用抗憂鬱症藥物，病情始終沒有明顯改善；沒想到丈夫過世後，她整個人卻像變了一個人，不僅心情明顯轉好，連氣色都變得紅潤，甚至主動詢問醫師「是不是可以停藥了？」

潘建志表示，這名女子是他的長期患者，過去10多年持續接受精神科治療，但日前回診時，他卻發現女子神采奕奕，整體狀態與過去截然不同。女子甚至主動詢問：「潘醫師，我吃了這麼久抗憂鬱症藥，是不是可以停藥了？」

潘建志見狀相當好奇，便詢問她「怎麼好這麼多？整個氣色都不一樣」，沒想到女子直接回答：「因為我老公終於去世了。」

醫師進一步了解後發現，女子與丈夫結婚數十年，丈夫長期有外遇，個性風流，讓她在漫長婚姻中累積了大量怨懟與壓抑的情緒。對女子而言，丈夫過世不只是失去配偶，也像是長年婚姻中所累積的壓力終於告一段落，也讓長期壓抑的情緒因此有了出口。

潘建志指出，對這名女子而言，丈夫過世後所進行的治喪、告別式等儀式，也可能具有心理上的意義，讓她得以正式向過去的婚姻與人生告別。

節目中也談到另一種婚姻關係。主持人鄭弘儀分享，一名男性友人年輕時經常在外風流，對妻子也不甚體貼，退休、年紀大了之後才重新回到家庭生活，卻發現妻子多年累積的不滿並未因此消失。

鄭弘儀形容，這名男子如今在家中處境相當尷尬，就連吃餅乾都得特別小心，擔心餅乾屑掉落被妻子責罵；有一次在客廳擦拭高爾夫球具，妻子拖地經過時，甚至直接將球具掃到一旁，還忍不住念「你只會玩那些而已」。更讓這名男子擔心的是，自己年紀大了，未來若不幸中風、失去自理能力，究竟該住養老院，還是留在家中由妻子照顧？

對此，潘建志以多年臨床經驗表示，若夫妻之間已經累積數十年的怨懟，到了老年即使另一半生病，妻子仍願意出錢請外籍看護協助照顧，某種程度上都已經算是「有情有義」。