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重遊台灣抽5千元上線7天 逾5.3萬人登記、日韓港澳最踴躍

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為擴大國際旅客來台市場、提高自由行旅客重遊及在台消費，交通部觀光署推出「重遊台灣・福氣加倍」國際自由行重遊旅客獎勵抽獎活動，10月1日上線後市場反應熱絡，截至10月7日已有5萬3,304名重遊旅客完成登記，另帶動1萬17名同行親友響應，單日攜伴率達19.26%。

觀光署表示，活動首波抽獎已於10月7日進行，活動期間每周三中午持續抽獎並通知中獎旅客。累計登記人數以日本、港澳、韓國、新加坡及菲律賓排名前五，主要涵蓋台灣既有及具成長潛力的亞洲客源市場。僅10月7日單日就新增4,652名重遊旅客及896名同行親友登記。

觀光署長陳玉秀表示，2025年來台國際旅客達857萬人次，其中重遊旅客占42%，已恢復至疫情前水準，顯示台灣除具備吸引首次旅客的能力，也具有促成旅客再次來台的市場基礎。此次活動希望將曾經造訪台灣的旅客轉化為下一次旅行的推薦者，進一步擴大國際自由行市場。

此次獎勵也鎖定旅客來台後的消費。觀光署首度與內政部移民署合作，並串接統一超商及icash2.0、悠遊卡、一卡通三大電子票證業者，讓中獎旅客抵台後可透過7-ELEVEN門市完成身分驗證及消費金兌領。

符合資格的重遊旅客中獎後可獲5,000元消費金，若攜帶符合資格的同行親友，親友另可獲3,000元。消費金可加值至自備或現場購買的電子票證，除了搭乘台鐵、捷運及客運，也可於支援電子票證的觀光景點、博物館、遊樂園及商店等場域使用。

觀光署另與27家支援電子票證支付的業者洽談加碼優惠，希望透過政府引客、通路串接及業者加碼，把國際旅客的消費進一步導入旅宿、商圈、景點及地方特色店家。

此次活動也同步擴大海外宣傳，觀光署透過官方社群及日本、韓國、泰國等地實體場域推廣，統一超商也在泰國、菲律賓約5,000家7-ELEVEN門市進行活動推播。

「重遊台灣・福氣加倍」活動適用2026年10月10日至2027年3月31日來台旅客。符合資格的外國護照自由行旅客，須於訪台前7至90天完成線上登錄；曾於2023年1月1日至登記日前來台者，即具抽獎資格。系統每周自尚未中獎名單中滾動抽獎，越早完成登錄，可參與抽獎次數越多。

菲律賓 自由行 旅遊 觀光 日本 南韓

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