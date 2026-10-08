兩波連假人潮湧現 交通部祭國道管制、鐵公路加班、客運57折

國慶日及光復節兩波3天連假將接連登場，交通部8日宣布完成疏運整備，因應返鄉及國旅人潮，公路、鐵路、航空及海運同步加強運能，並透過AI影像辨識、大數據等科技即時掌握人流。公路部分除實施國道匝道封閉、高乘載管制，也推出國道客運優惠，搭配相關轉乘及會員回饋，最低可享57折，鼓勵民眾多利用大眾運輸。

今年10月共有國慶日（10月9日至11日）及光復節（10月24日至26日）兩波3天連假。交通部預估，兩波連假首日10月9日、24日將是國道南向車流高峰，收假日10月11日、26日則為北向尖峰，並已提前部署各項疏運措施。

公路疏運方面，連假期間每日0時至5時國道全線暫停收費，並配合實施差別費率及單一費率。國道管制則集中在主要壅塞路段，首日及次日清晨至中午時段，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，以及國5石碇、坪林等南下入口；連假後兩日中午至晚間，則封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。

此外，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口，於連假第2、3日13時至18時實施高乘載管制。交通部建議，西部國道盡量避開尖峰時段，國5南向可選擇上午5時前或下午5時後出發，北向則建議上午9時前出發。

鐵路運輸同步加碼。台灣高鐵國慶連假加開92班、光復節連假加開86班；另針對周五及連假前一日，推出南港至台中的站站停自由座通勤班次，提升北部往返中部的接駁運能。

台鐵公司國慶連假全線加開126列次，光復節加開108列次，另因應台東國慶煙火加開11列次直達專車。為維持乘車品質，西部幹線EMU3000型新自強號疏運期間暫停開放自由座，改於乘車當日限量發售200張無座票。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，交通部另推出國道客運優惠，85條中長途國道客運路線提供85折優惠，若再搭配TPASS 2.0+會員及綠色運輸服務平台回饋，最低可享57折。此外，搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費。

交通部表示，國5實施大客車優先通行措施，搭乘客運往返國5路段，雙向均可較自行開車節省30分鐘以上，呼籲民眾善用公共運輸，降低私人運具造成的道路壅塞。

航空疏運方面，國內航線兩波連假各提供逾千架次航班及約10萬個座位，並啟動離島疏運備援ABC計畫，視需求由航空公司加開班機，必要時啟動海空聯運專船及國軍支援。

桃園國際機場則預估單日出入境旅客最高將突破16萬人次，現場導入AI影像辨識技術，即時掌握排隊及安檢人流，協助機場進行現場人流管理。海運方面，離島及金馬小三通也規劃數百航次，並持續監控秋季東北季風對航運的影響。

交通部提醒，民眾出發前可透過「1968 APP」、高鐵T-EX App及航港局官網查詢即時路況、班次及相關疏運資訊，提前掌握交通狀況，避開尖峰時段，妥善規劃連假行程。