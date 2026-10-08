屏東市爆本土登革熱！40歲女確診 感染源未明緊急清消

屏東縣衛生局今指出，屏東縣7日出現一例本土登革熱確定病例，是屏東市40歲女性，10月5日出現發燒及腹瀉症狀就醫，症狀未改善6日再就醫，經醫院通報及採檢送驗後，7日下午確診，感染源待查。縣府啟動防治措施。

衛生局指出，經疫調個案在潛伏期間活動範圍以住家周邊為主，無國外旅遊史，研判為本土病例。個案住院治療，同住家人快篩均陰性，感染源待釐清。今8日上午由衛生、環保、警察及民政等單位共同執行個案居住地及鄰近範圍強制孳清及戶內外消毒等緊急防治工作。

衛生局表示，持續針對周遭民眾擴大採檢，釐清感染來源及找出可能潛在感染者，截至中午12時採血檢驗39人，快篩均陰性。

衛生局長張秀君說，登革熱防治首重清除病媒蚊孳生源，近期屏東地區氣溫仍適合病媒蚊生長，加上常有午後短暫陣雨，請民眾務必做好環境管理，落實「巡、倒、清、刷」，主動清除居家及周遭環境積水容器。

疫情發生期間，配合縣府相關防治措施，共同防範疫情擴散。另呼籲醫療院所提高警覺，加強詢問就診民眾TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即時啟動防治措施，爭取防疫時效。

衛生局提醒，民眾戶外活動時應儘量穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應速就醫，並告知旅遊活動史。

屏東縣7日出現一例本土登革熱確定病例，感染源待查，縣府啟動防治措施。圖／屏東縣府衛生局提供

屏東縣7日出現一例本土登革熱確定病例，感染源待查，縣府啟動防治措施。圖／屏東縣府衛生局提供