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浴室老是發霉、有異味？清潔專家教6招 每天60秒也有用

聯合新聞網／ 綜合報導
清潔專家分享6個日常習慣，只要每天花幾分鐘，就能減少污垢堆積、改善異味，讓浴室維持清新整潔。 圖／AI生成
清潔專家分享6個日常習慣，只要每天花幾分鐘，就能減少污垢堆積、改善異味，讓浴室維持清新整潔。 圖／AI生成

浴室總是潮濕又有異味，明明才剛打掃完，沒幾天又出現水垢黴菌，讓人相當困擾。其實，想讓浴室保持乾淨，不一定要天天大掃除。清潔專家分享6個日常習慣，只要每天花幾分鐘，就能減少污垢堆積、改善異味，讓浴室維持清新整潔。

根據美國居家網站《The Spruce》報導，Evergreen Cleaning Company老闆強恩．萊丁，以及Park Slope Cleaning創辦人暨執行長黛安娜．切霍爾斯卡，分享6個實用的浴室清潔技巧。

1.控制浴室濕氣與濕度

浴室濕氣過重，容易造成浴櫃變形、滋生黴菌。專家建議，洗澡時應開啟排風扇，洗完後持續運轉15至30分鐘，並打開窗戶或浴室門，幫助濕氣散去。

若浴室通風不佳，也可以搭配小型電風扇吹20分鐘。此外，洗完澡應刮除淋浴拉門上的水珠、擦乾積水，並將毛巾掛起晾乾，也可以放置吸濕劑，減少濕氣累積。

2.每天花60秒擦拭洗手台

萊丁表示，與其等到浴室髒得需要大掃除，不如每天花幾分鐘簡單清潔。切霍爾斯卡建議，每天早上花60秒擦拭洗手台、水龍頭與檯面，避免污垢持續堆積。

此外，可以將超細纖維抹布和多用途清潔劑放在容易拿取的地方，方便隨手清潔。

3.減少浴室雜物堆積

浴室檯面經常擺滿保養品、牙刷、洗面乳等瓶瓶罐罐，不僅容易堆積灰塵，也會增加清潔難度。

萊丁建議，只將經常使用的物品留在檯面，其餘用品妥善收納，不僅讓浴室看起來更整潔，也能減輕日常打掃的負擔。

4.利用小蘇打粉、活性碳吸附異味

想讓浴室保持清新，可以利用活性碳或小蘇打粉幫助吸附異味。只要將其放入開口容器，再擺放於浴室架子上的角落即可。

另外，也可以在浴室垃圾桶內撒入少量小蘇打粉，幫助減少垃圾產生的異味。

5.洗完澡噴灑淋浴間清潔劑

淋浴間長期潮濕，加上肥皂、沐浴乳殘留物累積，容易形成皂垢與黴菌。

切霍爾斯卡建議，洗完澡後趁牆壁尚未乾燥，噴灑含酵素或過氧化氫成分的日常淋浴間清潔劑，幫助分解肥皂殘留物。一般家庭每週使用2至3次即可，若家中使用硬水，則建議每天使用。

此外，也可以使用清水、白醋和幾滴茶樹精油自製清潔噴霧，但應避免用於大理石等不耐酸的材質，也不能與漂白水混合。

6.定期清潔毛巾、浴墊與浴簾

萊丁提醒，即使浴室已經打掃乾淨，老舊、磨損或潮濕的毛巾、浴墊與浴簾，仍可能讓空間散發異味。

因此，洗澡後應將浴簾完全展開，避免水氣積聚在皺褶中，毛巾和浴墊也要保持乾燥，並定期清洗。如果浴簾已出現異味、破損或明顯皂垢，就應考慮更換。

最後，專家提醒，如果已經做好清潔，浴室卻仍然散發異味，不妨檢查排水孔、馬桶底座周圍，以及垃圾桶內部等位置，真正的異味來源可能就藏在這些容易被忽略的角落。

浴室淋浴拉門使用久了，玻璃表面經常出現一片片灰白色水垢，不僅影響美觀，還很難清除。許多人習慣拿菜瓜布、刷子甚至鋼刷用力刷洗，卻可能刮傷玻璃。對此，家事達人分享，只要利用檸檬酸搭配「濕敷法」，就能有效軟化頑固水垢，不必費力刷洗。

家事達人指出，水垢主要是自來水中的鈣、鎂等礦物質長期沉積形成，屬於鹼性污垢，可利用酸性物質幫助去除。首先將40克檸檬酸加入200cc溫水，攪拌均勻後製成清潔液。接著將紗布鋪在乾燥的淋浴拉門上，噴上檸檬酸水，再覆蓋一層保鮮膜，避免水分蒸發，讓清潔液充分發揮作用。相較於衛生紙，紗布不易破裂，清洗後還能重複使用。

一般水垢只需靜置約30分鐘，若是長年累積的頑固厚垢，可視情況延長至3至6小時。時間到了之後，撕下保鮮膜，再利用紗布擦拭玻璃，最後以清水沖洗或濕抹布擦乾淨即可。若水垢不嚴重，也可以直接噴灑檸檬酸水擦拭。不過，檸檬酸不適用於大理石等不耐酸材質，也應避免接觸部分金屬配件，並先在不顯眼處測試，以免造成損傷。

浴室 大掃除 黴菌 水垢

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