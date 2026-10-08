不只聽爵士！台中勤美洲際酒店打造2026台中爵士音樂節全新旅遊體驗

不只聽爵士，更住進城市的節奏！迎接「2026台中爵士音樂節」，勤美集團（1532）台中勤美洲際酒店今年不只參與這場年度音樂盛會，更從洲際酒店對奢華旅行、目的地探索與文化連結的理解出發，將旅人體驗從酒店帶進城市，打造全新旅遊體驗。

10月16日至25日，酒店攜手台灣指標性戶外生活設計品牌BLACK DESIGN，於市民廣場打造期間限定酒店主題餐車與Outdoor Lounge，並邀請台中爵士音樂節受邀卡司於指定夜晚走進酒店演出；同步推出「BEYOND THE STAY｜旅・境之間」一泊二食住房專案，從設計、餐飲、音樂到旅居，串聯一段屬於台中秋日的爵士旅程。

BLACK DESIGN以「生活 × 藝術 × 自然」為核心，從山林與野營文化汲取靈感，將自然材質、工藝美學與機能設計融入當代生活；此次與洲際酒店對旅居、餐飲與目的地探索的想像交會，將戶外生活美學帶進台中的城市爵士場景。

台中爵士音樂節最具辨識度的風景，不只在舞台，也在市民廣場的草地與城市生活。今年，台中勤美洲際酒店從這份既有的城市文化出發，以酒店主題餐車與Outdoor Lounge共同構築一處為爵士音樂節而生的期間限定場域。

首先映入眼簾的，是一輛由經典旅行拖車重新打造的酒店主題餐車。以「旅行」為設計靈感，保留俐落的流線金屬輪廓，再以古銅金與銀色重新定調；從料理設備、工作檯面到備餐、出餐與服務動線皆重新規劃，讓原本為移動而生的旅行拖車，轉化成一座真正可以運作的移動酒店餐桌。

餐飲由台中勤美洲際酒店西餐行政主廚David Chauveau帶領團隊，從「人在戶外音樂節裡會如何享用料理」重新思考，以東西融合為創作主軸，將台灣街頭飲食形式揉入義法料理技法。

限定菜色包括「刈包燒烤牛小排」、「蔥油餅捲油封鴨腿」、「草莓起司巧克力夾心餅乾」與「開心果酒漬櫻桃提拉米蘇杯」，讓料理真正回應草地、分享與爵士音樂節的戶外情境。

循著餐車向草地延伸，由BLACK DESIGN提供的MOSS TENTS Optimum 350成為Outdoor Lounge的空間核心。這座由美國藝術家暨設計師Bill Moss創作的經典帳篷，以四道圓弧門拱與雕塑般的流動曲面向外展開，讓光線、風、草地、人群與舞台自然穿梭其間。

酒店再融入戶外家具、座席、植栽、燈光與服務動線，在保留市民廣場草地音樂節原有自由感的同時，加入更從容的酒店款待。

一座城市的爵士，不應只存在於一座舞台。台中爵士音樂節多年來的魅力，正來自音樂與城市生活之間自然發生的關係；當樂音從市民廣場揚起，也隨著人群、街區與夜色向外流動。

今年，台中勤美洲際酒店將這份城市爵士想像帶進酒店。

音樂節期間，酒店邀請六組台中爵士音樂節受邀演出卡司走進ROLLING BAR與葉與藤，陣容包括Nick Javier Trio、Alessio Menconi Trio、BAD TRIP SUMMER、Lambda Shift、Julian Wittich × Estelle Perrault × Damian García，以及Maria Kim。

音樂橫跨Bebop、Post-Bop、Contemporary Jazz、Fusion、Jazz Rock、Bossa Nova與跨域聲響，從經典、當代到跨界，濃縮出爵士豐富而自由的面貌。

當爵士從市民廣場流向酒店，台中勤美洲際酒店也將城市體驗進一步延伸至「住」。酒店邀請BLACK DESIGN將源自自然、山林與旅行的生活美學帶進客房，重新思考住宿如何成為認識一座城市的開始。

此次更依循酒店客房空間與旅居情境，打造一系列合作限定設計與陳列物件，從家具、燈具到織品細節，皆成為整體旅居場景的一部分，其中多款為此次合作限定設計，僅能於台中勤美洲際酒店「旅・境之間」主題旅居空間親身體驗。

台中勤美洲際酒店於市民廣場打造期間限定酒店主題餐車與Outdoor Lounge。業者／提供