夜晚鼻塞打鼾、白天揉眼喊累 醫：小心過敏性鼻炎

嘉義基督教醫院醫師蔣欣妤提醒，過敏性鼻炎不只是打噴嚏、流鼻水，若長期鼻塞影響夜間呼吸與睡眠，孩子白天揉眼喊累，家長常誤以為是孩子不專心，卻忽略鼻過敏的可能。

兒童醫學部醫師蔣欣妤表示，過敏性鼻炎是具有過敏體質的鼻黏膜，接觸塵蟎、動物毛屑、黴菌等環境過敏原，或受到溫差變化刺激後，免疫系統產生過度反應，引發鼻腔黏膜慢性發炎。

蔣欣妤提醒，孩子的揉眼、鼻塞與打鼾，可能不只是小毛病。若症狀反覆發生，或已影響睡眠、白天精神及生活品質，應及早尋求專業評估。找出過敏原因、選擇合適治療並配合居家環境調整，才能幫助孩子夜晚睡得安穩、白天更有精神。

蔣欣妤說，常見症狀包括連續打噴嚏、流透明鼻水、鼻塞，以及鼻子、眼睛發癢。部分孩子因鼻塞而夜間張口呼吸、打鼾，睡眠品質受到干擾；長期鼻部不適，也可能伴隨眼周暗沉，俗稱「過敏性黑眼圈」。

診斷方面，醫師會透過鼻腔檢查，觀察鼻黏膜腫脹、顏色及分泌物，也會評估是否有腺樣體或下鼻甲肥大等情形；必要時可安排抽血檢測或皮膚點刺試驗，協助找出可能的過敏原，作為後續治療與環境控制的參考。

蔣欣妤指出，在治療上，現代過敏性鼻炎照護強調依症狀嚴重程度與持續時間選擇合適方式；除了藥物治療，日常環境管理也不可少。

蔣欣妤建議家長，可定期清洗床單、被套，減少絨毛玩具及容易積塵的布製品；留意室內濕度與漏水問題，避免黴菌滋生；若對動物毛屑過敏，應減少接觸，也要避免菸害等刺激物。生理食鹽水洗鼻可協助清除鼻腔分泌物與過敏原，但應使用適當器具與安全水源。