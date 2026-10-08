快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

夜晚鼻塞打鼾、白天揉眼喊累 醫：小心過敏性鼻炎

中央社／ 嘉義市8日電

嘉義基督教醫院醫師蔣欣妤提醒，過敏性鼻炎不只是打噴嚏、流鼻水，若長期鼻塞影響夜間呼吸與睡眠，孩子白天揉眼喊累，家長常誤以為是孩子不專心，卻忽略鼻過敏的可能。

兒童醫學部醫師蔣欣妤表示，過敏性鼻炎是具有過敏體質的鼻黏膜，接觸塵蟎、動物毛屑、黴菌等環境過敏原，或受到溫差變化刺激後，免疫系統產生過度反應，引發鼻腔黏膜慢性發炎。

蔣欣妤提醒，孩子的揉眼、鼻塞與打鼾，可能不只是小毛病。若症狀反覆發生，或已影響睡眠、白天精神及生活品質，應及早尋求專業評估。找出過敏原因、選擇合適治療並配合居家環境調整，才能幫助孩子夜晚睡得安穩、白天更有精神。

蔣欣妤說，常見症狀包括連續打噴嚏、流透明鼻水、鼻塞，以及鼻子、眼睛發癢。部分孩子因鼻塞而夜間張口呼吸、打鼾，睡眠品質受到干擾；長期鼻部不適，也可能伴隨眼周暗沉，俗稱「過敏性黑眼圈」。

診斷方面，醫師會透過鼻腔檢查，觀察鼻黏膜腫脹、顏色及分泌物，也會評估是否有腺樣體或下鼻甲肥大等情形；必要時可安排抽血檢測或皮膚點刺試驗，協助找出可能的過敏原，作為後續治療與環境控制的參考。

蔣欣妤指出，在治療上，現代過敏性鼻炎照護強調依症狀嚴重程度與持續時間選擇合適方式；除了藥物治療，日常環境管理也不可少。

蔣欣妤建議家長，可定期清洗床單、被套，減少絨毛玩具及容易積塵的布製品；留意室內濕度與漏水問題，避免黴菌滋生；若對動物毛屑過敏，應減少接觸，也要避免菸害等刺激物。生理食鹽水洗鼻可協助清除鼻腔分泌物與過敏原，但應使用適當器具與安全水源。

過敏性鼻炎 鼻腔 嘉義

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

孩童上課分心夜間打鼾 嘉基醫：過敏性鼻炎偷走睡眠

寒露前後氣溫遽變…中醫曝心肌梗塞、中風機率提升 籲避免清晨活動

定期去耳鼻喉科掛號挖耳屎？ 醫：耳垢有保護功能 不適才需就醫

黑眼圈別只當熬夜！4歲女童腿痛腹痛確診「兒童癌王」 母痛哭自責

相關新聞

別懶得對紙本發票！台南這間全家10元消費開出千萬大獎

只花10元買飲料，就中了統一發票1,000萬元特別獎！南區國稅局表示，7、8月期統一發票開獎，台南市鹽水區全家便利商店鹽水武廟門市開出一張千萬大獎發票，幸運得主消費金額僅10元，且索取的是紙本發票，提醒民眾趕快找出手邊發票對獎。

沈伯洋「發亮額頭」讓3小時面膜掀搶購潮！ 皮膚科醫揭「可敷過夜」關鍵

民進黨台北市長候選人沈伯洋近期被發現「額頭超亮」，自曝某晚敷了三小時以上的面膜，讓額頭亮到暗不下來，由於效果顯著，該款南韓進口面膜已被戲稱為「沈伯洋面膜」，掀起搶購熱潮；不過，過往面膜最多僅能敷15到20分鐘，否則臉部水分反被面膜材質吸收。開業皮膚科醫師趙昭明說，近年面膜材質突破，已有多款產品能敷過夜，達到保濕效果。

國慶連假水氣增！國慶日大台北、東半部降雨明顯 下周三東北季風再增強

明起就是3天國慶連假，中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周天氣大多偏東北風到東風，迎風面易雨，午後南部山區及近山區陣雨。溫度方面，白天偏暖，夜晚清晨感受涼。國慶連假水氣稍增，大台北及東半部局部雨，午後南部山區陣雨，其他地區多雲到晴。

生不如死！9月僅7,704名新生兒、死亡人數逾兩倍 人口連33月負成長

台灣人口連33個月負成長。內政部8日公布，9月僅7,704名新生兒出生，較去年同期減少一成，死亡人數則有1萬6,712人，是出生人數的2.17倍。截至9月底，全台人口降至2,321萬3,251人，比去年同期少了10萬多人，65歲以上長者占比已達20.70%。

防中秋自由座之亂再現！ 雙十連假高鐵擬開92班加班車

中秋教師節連假高鐵疏運亂象頻傳，引發民怨。雙十國慶連假假期即將到來，交通部8日公布交通疏運計畫，在高鐵部分預計總運量將高達142.9萬人次，疏運高峰將落在10月11日。交通部指出，高鐵將加開92班車。

中火燃氣二期環評遭北高行撤銷 環團籲台電進行二階環評

台北高等行政法院今判決撤銷中火燃氣二期環評結論，環境權保障基金會、台灣蠻野心足生態協會及台中市爭好氣聯盟發表聲明，呼籲環境部及台電放棄上訴，直接進入二階環評，並考量地方環境承載力，降低中火燃氣二期裝置容量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。