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新竹馬偕醫院助失智翁走出家門 如今陪妻買菜

中央社／ 新竹市8日電

78歲梁爺爺確診失智症後，逐漸減少外出，初到長照站常說「不想出去」。經新竹馬偕紀念醫院失智共照中心轉介參與長照站近2年，如今願意做家事、陪太太買菜。

新竹馬偕紀念醫院今天舉辦失智共照及長照成果發表會，分享梁爺爺的故事。院方表示，他確診後出現反覆提問、短期記憶力及注意力下降等情形，外出時隨身攜帶住家地址及聯絡電話的牌子，但仍能種植花草、自行搭公車前往診所復健。

院方指出，梁爺爺受到夜尿及睡眠中斷困擾，也讓年長的太太承受更多照顧壓力，夫妻倆逐漸減少外出。經失智共照中心轉介，初次參觀巷弄長照站時，2人還擔心詢問「這裡是不是生病的人才能來的地方？」

經工作人員說明後，梁爺爺自113年起參與長照站活動，但初期仍經常表示「不想出去」。護理師及社工持續關懷、陪伴他逐步融入活動，約半年後，他開始主動與人交談，笑容也逐漸增加。

經過近2年規律參與，梁爺爺不僅願意分擔家務、倒垃圾，也會陪太太買菜。他分享，來到巷弄站後，「覺得腦袋變得比較清晰，反應更靈活，整個人也更有精神了。」

新竹馬偕醫院副院長柯文清表示，截至今年8月底，新竹市65歲以上人口逾7.5萬人，占全市人口約16.6%；依衛福部公布的全國社區失智症流行病學調查，社區65歲以上長者每100人中，約有8人罹患失智症。

新竹馬偕醫院失智共照中心主任楊敬譽表示，失智照護不只關注長者失去了什麼，更要看見他仍保有哪些能力，透過適切支持，幫助長者繼續參與生活。

失智 馬偕 馬偕醫院

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