中火燃氣二期環評遭北高行撤銷 環團籲台電進行二階環評

台北高等行政法院今判決撤銷中火燃氣二期環評結論，環境權保障基金會、台灣蠻野心足生態協會及台中市爭好氣聯盟發表聲明，呼籲環境部及台電放棄上訴，直接進入二階環評，並考量地方環境承載力，降低中火燃氣二期裝置容量。

環團指出，台中火力發電廠目前燃油及燃煤總裝置容量共5780MW，台電自2018年起推行以氣代煤政策，提出燃氣一期2600MW及二期5500MW計畫，燃氣總裝置容量將達8100MW，光是燃氣發電就足以使中火成為全球最大火力發電廠。然而，燃氣計畫推出後並未完全取代燃煤，仍有6座燃煤機組作為備用。

中火燃氣二期計畫於2024年通過一階環評，地方居民委由環境權保障基金會及台灣蠻野心足生態協會專職律師提起行政訴訟。環團認為，一階環評僅是篩選程序，二階環評才是較完整的評估程序，中火燃氣二期開發案將使中火成為全球最大火力發電廠，卻被認定對環境無重大影響之虞而免進二階環評，且一階程序僅召開一次專案小組、一次環評大會就通過，過程存在諸多程序及實體上的違法問題。

程序方面，環團指出，環評委員會沒有表決，也沒有經過共識決程序，包含溫室氣體及空汙減量情形、化石氣儲槽安全規畫等重要事項都尚未討論，主席就逕行通過環評。

實體部分，環團批評，針對空汙評估，台電提供錯誤且較寬鬆的空品標準供審議；施工期間有嚴重超標問題，卻未依法要求進入二階環評，更未依法就營運期間進行空汙評估及提出環境對策。

環團表示，開發完成後溫室氣體排放量仍高達21160Kt，相較2022年排放量26548Kt，承諾減量幅度有限，也未針對6座燃氣及6座備用燃煤機組提出落日計畫，並不符合我國2050淨零排放的上位規範，以及應擬定逐步降低化石燃料依賴的中長期策略法定義務。

此外，環團指出，化石氣主要成分為甲烷，甲烷的暖化潛勢在20年內約為二氧化碳的82倍，因此被稱為「超級汙染物」。化石氣在運輸、裝卸及儲存過程會產生逸漏，不僅增加大氣中的溫室氣體，更可能造成爆炸、火災等意外，但台電未評估甲烷逸漏對環境產生的影響並提出對策。

針對台北高等行政法院今撤銷中火燃氣二期環評結論，環團呼籲環境部及台電放棄上訴，直接進入二階環評；同時考量地方環境承載力，將中火燃氣二期裝置容量降低至2600MW。

環團訴求還包括參考中火燃氣一期環評承諾，規範燃煤備用機組啟動標準，並提出燃煤及燃氣機組落日計畫；將甲烷逸漏納入溫室氣體排放量評估，建立監測、報告與查證及洩漏偵測與修復機制；評估全廠火力發電機組採用碳捕捉、利用與封存的可行性，並適時採用;也要依法進行營運期間空汙評估，適用最新空品標準，並提出環境保護對策。