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西濱公路旅遊添玩法 新豐休息站10月12日起闖3關換好禮

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台61線新豐休息站推出「橋見新豐・借問啟程」活動，除線上答題有機會抽中3000元禮物卡，10月12日起再推現場旅行任務，完成打卡、集章及消費即可兌換限量「愛新豐鹿」紀念徽章。圖／公路局提供
台61線新豐休息站推出「橋見新豐・借問啟程」活動，除線上答題有機會抽中3000元禮物卡，10月12日起再推現場旅行任務，完成打卡、集章及消費即可兌換限量「愛新豐鹿」紀念徽章。圖／公路局提供

淡江大橋通車帶動西濱沿線旅遊熱潮，台61線新豐休息站推出「橋見新豐・借問啟程」活動，除線上答題有機會抽中3000元禮物卡，10月12日起再推現場旅行任務，完成打卡、集章及消費即可兌換限量「愛新豐鹿」紀念徽章。

公路局北區養護工程分局表示，隨著淡江大橋通車，北部交通及旅遊路網更加便利，也帶動西濱沿線觀光及公路休憩需求。位於台61線58K的新豐休息站設有交通部觀光署「借問站」，提供即時旅遊諮詢、景點指引及在地美食資訊。

為串聯公路休憩與地方觀光，新豐休息站推出「橋見新豐・借問啟程」系列活動，分為線上小學堂及現場旅行任務兩階段，邀請民眾行經台61線時駛入休息站，認識西濱公路及新竹在地景點。

第一階段「線上小學堂」已於9月19日開跑，至10月18日止。民眾透過活動QR Code進入線上問答，挑戰台61線、新豐休息站及借問站相關知識，完成答題並符合指定條件，即有機會獲得全家便利商店禮物卡、大杯咖啡等獎項，頭獎為3000元禮物卡。

第二階段「現場旅行任務」則於10月12日至18日，每天上午10時至下午5時在新豐休息站借問站登場。民眾須完成3項任務，包括與「台61第一站」大型背板合影打卡、索取「台61旅行任務卡」及觀光摺頁完成蓋章，以及在休息站商場單筆消費滿10元。

完成3項任務後，即可至借問站免費兌換限量「No.01一路向南・愛新豐鹿」紀念徽章1枚，數量有限，送完為止。

新豐休息站表示，希望藉由借問站及相關活動，將公路休憩與地方觀光進一步串聯，引導旅客行經西濱時放慢腳步，探索沿線景點與地方特色。

公路局北區養護工程分局提醒，民眾行駛台61線西濱快速公路或前往沿線景點時，應留意即時路況並遵守交通規則；長途駕駛若感到疲勞，應適時駛入休息站休息，避免疲勞駕駛。

台61線新豐休息站推出「橋見新豐・借問啟程」活動，除線上答題有機會抽中3000元禮物卡，10月12日起再推現場旅行任務，完成打卡、集章及消費即可兌換限量「愛新豐鹿」紀念徽章。圖／公路局提供
台61線新豐休息站推出「橋見新豐・借問啟程」活動，除線上答題有機會抽中3000元禮物卡，10月12日起再推現場旅行任務，完成打卡、集章及消費即可兌換限量「愛新豐鹿」紀念徽章。圖／公路局提供

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