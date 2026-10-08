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雙十連假疏運 蘇俊賓提調整發車站解高鐵壅塞

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園副市長蘇俊賓呼籲調整連假期間調整高鐵發車站，解決中途停靠站旅客壅塞上不了車的情況。聯合報系資料照
桃園副市長蘇俊賓呼籲調整連假期間調整高鐵發車站，解決中途停靠站旅客壅塞上不了車的情況。聯合報系資料照

雙十連假將至，桃園副市長蘇俊賓今參加行政院會，呼籲中央殷鑑中秋連假交通亂象，提前規畫準備，才能讓舒運更加順暢；行政院長卓榮泰回應，請交通部持續掌握各站運量與乘載狀況，作為後續連假疏運調整參考。

行政院會今針對國慶日及光復節連假交通疏運計畫進行討論，由交通部針對各項運具疏運整備情形及運具聯防提出報告；蘇俊賓表示，中央已於連假期間增加高鐵運能及規畫全車自由座，但他還是建議中央針對上次連假具體狀況提出對策，「除了調整運量，發車車站思維如果沒有一併調整靈活運用，效益將為大打折扣」。

蘇俊賓指出，上次中秋連假高鐵疏運問題最嚴重的三個站分別為南港、台北和桃園青埔站，目前雖規畫加開班次和全車自由座，但會不會只解決作為發車站的南港與台北2站壅塞狀況，作為中途停靠站的青埔仍會重演問題。另外，上次連假收假，作為北上列車中途停靠站的雲林、彰化也成重災區，甚至有民眾等了好幾班車，差一點錯過末班車。

蘇俊賓表示，交通部這次國慶連假雖然規畫加開92班次，但若列車從南港或臺北出發後就已客滿，即使起站候車問題獲得改善，中途各站旅客仍可能擠上不去。建議中央將南港、臺北及桃園等站人流同步納入監測，必要時評估調整出發站，避免運能過度集中於起站，讓後段車站的旅客也能搭上車。

蘇俊賓進一步提到，交通部雖然提出因應的狀況之一為預警之後停賣自由座，但現況是車站候車旅客過多時，自由座往往早已售出，即便立即停止販售，也無法解決已購票旅客無法上車的問題，「等到現場發生壅塞才調整，技術上根本不可能」，提早評估有效運能，分時段或分列車販售自由座才是正解。

卓榮泰回應表示，連假期間高鐵疏運應重視沿線各站旅客的乘車需求，每一站都很重要，請交通部持續掌握各站運量與乘載狀況，並就分列車、分時段自由座等方向以及彈性調整發車站，疏運中間站旅客的做法進一步研議，作為後續連假疏運調整參考。

蘇俊賓 連假 高鐵

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