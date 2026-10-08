快訊

北一女、台大畢業！她當國中老師1個月崩潰：回家哭了很久

台積壓盤…台股盤中跌破五日線 法人：雙十連假前夕台股量縮高檔震盪

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

聽新聞
0:00 / 0:00

國中生熬夜玩手機不等於網路成癮 中榮研究：背後隱藏憂鬱與求救訊號

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總精神部兒童青少年精神醫療團隊發表，青少年深夜使用數位休閒行為與睡眠、憂鬱症狀較高、幸福感關係。圖／台中榮總提供
台中榮總精神部兒童青少年精神醫療團隊發表，青少年深夜使用數位休閒行為與睡眠、憂鬱症狀較高、幸福感關係。圖／台中榮總提供

台中榮總精神部兒童青少年精神醫療團隊利用「台灣數位世代青少年的成長歷程追蹤研究（TIGPS）」資料，分析逾4000名國一升國二學生發現，深夜使用數位休閒行為與睡眠品質較差、憂鬱症狀較高、幸福感較低等情形共同出現，這項研究獲國科會「2026台灣經驗實證調查資料論文獎」首獎。

台中榮總精神部醫師劉珈倩說明，這項研究現階段呈現的是相關性，不能解讀為青少年深夜上網休閒必然造成憂鬱、睡眠問題，但可提示在評估青少年上網問題時，應確認使用時段、睡眠作息和情緒表現。

劉珈倩舉例，孩子夜晚上線聊天，可能是因長期心情不佳、有憂鬱傾向而尋求情緒出口；也可能是平日被限制玩遊戲，只好晚上躲被窩偷偷玩，結果反而太興奮而失眠，不可一概以「網路成癮」而論。

劉珈倩指出，青少年的情緒與睡眠受多重因素影響，熬夜上網等生活型態訊號可作為早期辨識線索，不過仍須結合個別狀況，建議若持續出現失眠、功能下降、情緒惡化、自傷想法或明顯失控，應及早尋求兒童青少年精神醫療協助。

台中榮總精神部為了更全面且精準治療，整合精神科醫師、職能治療師、心理師、社工等不同專業角度，共同評估3C使用模式、生活功能變化、家庭與學校支持環境及安全風險，再擬定合適的介入方式。

職能治療師宋依霖說明，過去曾遇青少年熬夜上網玩遊戲致睡眠問題，經了解是晚餐後家長要求協助家事，這名青少年於是熬夜玩，後來雙方協定，可在做完家事的空檔玩、準時睡覺，讓上網、生活、親職達成平衡。比起一味禁止，找出孩子行為背後的原因、陪他一起找到可行的平衡點，才是化解親子3C衝突的關鍵。

醫師劉珈倩建議，家長發現孩子長時間上網，可先關心使用時段、原因等。圖／台中榮總提供
醫師劉珈倩建議，家長發現孩子長時間上網，可先關心使用時段、原因等。圖／台中榮總提供

國中生 網路成癮 憂鬱

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

孩子拒學…醫師：主動接觸輔導 別急著貼標籤

社交時差是什麼？3個技巧擺脫周一憂鬱

逾2萬青少年拒學 專家：第一天不上學就應提高警覺

孩童上課分心夜間打鼾 嘉基醫：過敏性鼻炎偷走睡眠

相關新聞

別懶得對紙本發票！台南這間全家10元消費開出千萬大獎

只花10元買飲料，就中了統一發票1,000萬元特別獎！南區國稅局表示，7、8月期統一發票開獎，台南市鹽水區全家便利商店鹽水武廟門市開出一張千萬大獎發票，幸運得主消費金額僅10元，且索取的是紙本發票，提醒民眾趕快找出手邊發票對獎。

沈伯洋「發亮額頭」讓3小時面膜掀搶購潮！ 皮膚科醫揭「可敷過夜」關鍵

民進黨台北市長候選人沈伯洋近期被發現「額頭超亮」，自曝某晚敷了三小時以上的面膜，讓額頭亮到暗不下來，由於效果顯著，該款南韓進口面膜已被戲稱為「沈伯洋面膜」，掀起搶購熱潮；不過，過往面膜最多僅能敷15到20分鐘，否則臉部水分反被面膜材質吸收。開業皮膚科醫師趙昭明說，近年面膜材質突破，已有多款產品能敷過夜，達到保濕效果。

國慶連假水氣增！國慶日大台北、東半部降雨明顯 下周三東北季風再增強

明起就是3天國慶連假，中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周天氣大多偏東北風到東風，迎風面易雨，午後南部山區及近山區陣雨。溫度方面，白天偏暖，夜晚清晨感受涼。國慶連假水氣稍增，大台北及東半部局部雨，午後南部山區陣雨，其他地區多雲到晴。

生不如死！9月僅7,704名新生兒、死亡人數逾兩倍 人口連33月負成長

台灣人口連33個月負成長。內政部8日公布，9月僅7,704名新生兒出生，較去年同期減少一成，死亡人數則有1萬6,712人，是出生人數的2.17倍。截至9月底，全台人口降至2,321萬3,251人，比去年同期少了10萬多人，65歲以上長者占比已達20.70%。

防中秋自由座之亂再現！ 雙十連假高鐵擬開92班加班車

中秋教師節連假高鐵疏運亂象頻傳，引發民怨。雙十國慶連假假期即將到來，交通部8日公布交通疏運計畫，在高鐵部分預計總運量將高達142.9萬人次，疏運高峰將落在10月11日。交通部指出，高鐵將加開92班車。

米粉要粗還細？她離鄉工作才知不一樣 網揭「地域DNA」

女網友赴外縣市工作後，驚覺各地對米粉粗細認知不一，貼文曝光後引發網友粗細米粉之戰，分享新竹、埔里及宜蘭等地米粉特色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。