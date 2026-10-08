台南客家藝術節10月17日水萍塭登場 舂粢粑、看大戲、逛市集

台南客家藝術節將於10月17日在水萍塭公園登場，今年以「多元族群嘉年華」為主題，安排客家獅、樂團、古箏、舞蹈、客家八音等演出，晚間有榮興客家採茶劇團壓軸演出客家大戲「天緣記」，邀請民眾一起感受客庄「收冬戲」的熱鬧氛圍。

市府副秘書長徐健麟今天與貴賓一起「舂粢粑」暖身，提前感受客家傳統文化。徐健麟表示，客家文化蘊含豐富語言、習俗與戲曲藝術，歡迎市民從學客語、品嘗客家美食、體驗舂粢粑，到欣賞客家大戲，認識客家文化。

南市客委會主委陳裕新表示，活動融入客庄「收冬戲」意涵，重現過去秋收後，庄親好友相約看戲、聚會聊天的熱鬧景象，透過戲曲、音樂及多元藝文演出，讓傳統文化走進城市生活。

今年客家藝術節移師水萍塭公園，鄰近9月搬遷至台南市客家文化會館的客委會，讓文化推廣從會館走向戶外。

活動最大亮點之一是晚間的客家大戲「天緣記」，由榮興客家採茶劇團演出，採野台戲形式呈現，融合文武戲曲、九腔十八調及武打等元素，讓民眾在戶外就能欣賞道地客家戲曲。

白天活動安排「舂粢粑」、「手捏香氛」、「彩繪越南斗笠風鈴」等DIY體驗，還有客家美食、新住民異國風味、原住民族特色商品及二手好物市集。

魚頭君、菜奇鴨、巷仔Niau等人氣IP也將換上客家裝扮現身，陪民眾逛市集、看表演，增添活動趣味。活動詳情可至台南市政府客委會粉絲專頁查詢。

台南客家藝術節登場將於10月17日在水萍塭公園登場，將有客家大戲「天緣記」演出。圖／台南市政府提供