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部桃19歲以下女性自殺通報十年成長五倍 醫師：關心比講道理有用

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
衛福部桃園醫院今公布19歲以下女性的通報案件近十年成長5倍，呼籲家人用關心取代說教、講道理（示意圖與事件人物無關）。聯合報系資料照
衛福部桃園醫院今公布19歲以下女性的通報案件近十年成長5倍，呼籲家人用關心取代說教、講道理（示意圖與事件人物無關）。聯合報系資料照

衛福部桃園醫院整理院內自殺通報資料，今公布19歲以下女性的通報案件近十年成長5倍，專業醫師強調雖非全市或全國普遍現象，但數值仍值得關注，呼籲家人多關心，在孩子走到自傷或自殺之前，更早看見她們的心理健康需求。

桃園醫院統計，19歲以下女性院內自殺通報2016年只有20件，但去年已經多達101件，已接近20至29歲女性的通報量。實務上，曾有一名國中女生多次向家人表達希望接受身心科協助，但經過一段時間家人才帶她就醫，結果醫師在單獨對談機會發現她已多次自傷情形，而家人完全不知情。

桃園醫院精神部主任、醫師蘇柏文表示，很多年輕人家庭生活與物質條件並不匱乏，但對未來很迷惘，當感受無法被父母理解時，容易感到孤單與無助，此時家長若用自己的生命經驗替孩子判斷「值不值得難過」，反而可能增加隔閡。

蘇柏文提醒，當孩子突然不願上學、不想出門，情緒、睡眠或人際互動明顯改變，甚至出現自傷或談到不想活著時，不妨先詢問「最近發生了什麼」或「你之前都是怎麼撐過來的」，聽對方經歷了那些事情。父母不需要立刻找到答案，願意聽，就是理解孩子的開始；當孩子主動表達需要協助時，也可以陪伴他一起尋求專業幫助。

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