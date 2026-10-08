迎接國慶連假 故宮南院舉辦穿越喜瑪拉雅特展

迎接國慶連假，故宮南院今天起推出「穿越喜瑪拉雅：從恆河到雪域的藝術行旅」特展及「2026故宮亞洲藝術節—喜瑪拉雅月」活動；匯聚國內外160件珍貴文物，品味橫跨千年美學。

故宮南院今天舉行穿越喜瑪拉雅特展開幕儀式，寧瑪巴聞思修佛學會藏傳佛教僧人演出傳承數百年的「羌姆舞」，表演融合舞蹈、音樂、面具與法器，舞者以莊嚴舞步傳遞藏傳佛教文化中的祝福。

故宮博物院院長蕭宗煌致詞表示，喜瑪拉雅山脈是地表最壯闊的褶皺，也是充滿生機的十字路口。故宮「穿越喜瑪拉雅」特展正式登場，同時推出一個月的「喜瑪拉雅月」慶典活動，帶領觀眾從多元角度認識「喜瑪拉雅」。

蕭宗煌說，此次除展出故宮院藏，還要感謝美國魯賓喜瑪拉雅藝術博物館、華特斯藝術博物館、大都會藝術博物館、國內的國立歷史博物館及私人收藏家的慷慨借展。魯賓博物館的10多名董事會代表也來台見證這場跨國界的喜瑪拉雅藝術盛事。

故宮南院處策展人鍾子寅說明，「穿越喜瑪拉雅」特展橫跨西元6至19世紀，依時序分為「南亞的各方競秀、雪域的劫後再興、藝術的典範移轉、地緣新局的多元紛呈」四大單元，展出東北印度、喀什米爾谷地周邊、加德滿都谷地周邊（尼泊爾）、西藏，以及清宮與蒙古等地160件精選作品，反映目前學術界對喜瑪拉雅藝術風格發展的認識。

無論地域或時序規模，鍾子寅指出，皆為國際歷來喜瑪拉雅藝術展所罕見，期盼讓觀眾較全面地認識喜瑪拉雅藝術的發展歷史。

鍾子寅表示，展覽精選多件具代表性的世界級名品。如被譽為「西藏唐卡的蒙娜麗莎」的「綠度母」（約翰福特夫婦收藏），不僅展現東北印度帕拉風格的頂尖工藝，更是與藏傳佛教阿底峽尊者傳承密切相關的「聖物」。另外，美國魯賓喜瑪拉雅藝術博物館借展的15世紀「金剛鬘組畫之四曼荼羅」，則為加德滿都谷地紐瓦爾畫師於藏中留下的典範之作。

此外，故宮院藏「杜爾迦砍殺魔牛」，以女神踩踏魔牛、三叉戟刺向惡魔的充滿張力姿態，定格印度神話高潮，展現孟加拉造像的成熟風貌。

穿越喜瑪拉雅特展即日起至明年4月6日在S101展廳展出；喜瑪拉雅月活動即日起至11月8日結束，為此故宮南院一、二樓公共空間參考不丹宗堡與尼泊爾佛塔，打造了喜瑪拉雅的風格，還推出豐富的文化體驗與教推活動。 故宮南院穿越喜瑪拉雅特展8日開幕，展覽精選多件具代表性的世界級名品。圖為故宮藏品15世紀前半葉，紅銅鎏金「南天王」。中央社