廢核平台擬15日提反方辯論代表 批公投淪政治操作

廢核平台今天正式向中選會申請成立核能公投反方辦事處，預計15日將提3名辯論代表；並批這場公投從成案到投票僅3個月，且與地方大選同日舉行，淪為政治操作。

全國廢核行動平台今天發布新聞稿表示，向中央選舉委員會提交「核能公投」反方辦事處連署，共計1200份，正式申請成立「核能公投」反方辦事處；呼籲中選會儘速完成審查，保障公投正反雙方平等表達意見的權利。

廢核行動平台也宣布，將於15日正式提名3名辯論代表，與提案方正面對決。

廢核平台批評，目前距離投票日僅剩約50天，這場公投從成案到投票僅約3個月，公眾討論時間相當有限，且與地方選舉同日舉行；「公投不應成為選舉動員與政治操作的工具」。

廢核平台認為，能源與產業發展涉及供電時程、發電成本、電網建設、能源安全、核安及核廢料等複雜因素，不能簡化成「要振興經濟，就必須使用核電」。台灣需要電力，並不代表核電就是唯一選項，更不能因為AI與半導體用電成長，就跳過對不同能源方案的成本、時程與風險比較。

廢核平台主張維持非核家園政策，並將在接下來的公投討論中回應各項核能主張，讓人民在充分資訊下做出選擇。