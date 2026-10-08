米粉要粗還細？她離鄉工作才知不一樣 網揭「地域DNA」

米粉究竟是粗的還是細的？沒想到連這件事，台灣人竟然也沒有共識！近日一名女網友分享，自己到外縣市工作後，才驚訝發現各地對於「米粉」的認知竟然大不相同，有人從小吃細米粉，也有人認定粗米粉才是熟悉的味道，讓身為細米粉派的她大開眼界。貼文曝光後，意外掀起網友「粗細米粉之戰」，不少人也分享家鄉的米粉特色。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，自己原本以為大家對米粉的認知都差不多，直到離開家鄉、前往外縣市工作，才發現原來不同地區的人，從小吃的米粉竟然長得不太一樣。

原PO笑稱，「去外縣市工作後才發現，原來台灣人連『米粉長怎樣』都沒有共識」，有人從小吃的是粗米粉，有人則認定米粉就應該細細的，讓她忍不住感嘆，原來連米粉都有自己的「地域DNA」。

身為忠實細米粉派的原PO也透露，自己看到市面上的「統一肉燥米粉」使用細米粉，頓時有種找到同伴的感覺，直呼「直接找到同一派」，更驚訝原來各地民眾對米粉的認知差異這麼大。

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，不少細米粉派紛紛現身力挺，留言表示「細米粉派來了，越細越好」、「細米粉才是美味」、「在我認知粗米粉要叫米苔目，細的才是米粉」，還有人笑稱「我來台北唸書才知，這世界上居然有那麼粗的也叫做米粉」，顯然對粗米粉的存在相當驚訝。

不過，粗米粉派也不甘示弱，紛紛分享自己的飲食習慣，有人表示從小媽媽煮的米粉都是粗的，以為米粉就是長這樣，「長大後才知道米粉也有細的」、「我比較喜歡粗米粉」、「我最喜歡粗米粉湯，細米粉我只服這統一米粉」，顯示每個人對米粉的偏好，確實可能與從小的飲食經驗有關。

也有網友開始分享各地米粉的特色，有人指出「細的是新竹米粉；粗的是埔里米粉。米苔目是米苔目」，另有人提到宜蘭員山著名的魚丸米粉，使用的便是傳統粗米粉，直徑約落在1.5至2.5毫米之間。不同地區的料理方式，也讓米粉呈現出不同的口感與特色。

除了粗細之爭，也有不少網友將話題轉向原PO提到的統一肉燥米粉，紛紛留言大讚「我超愛統一肉燥米粉的」、「我超愛吃這包的，湯也超好喝，每次喝到最後因為胡椒太多一直打嗝」，還有人推測，即食沖泡米粉之所以採用較細的麵體，可能是因為更容易泡開。

此外，還有網友指出，其實米粉不只是粗細的差別，依照原料中米的含量比例，也有不同的產品名稱與分類方式。例如純米米粉、調合米粉、水粉及炊粉等，讓不少人發現，原來平常再熟悉不過的米粉，背後還藏著許多學問。