快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

米粉要粗還細？她離鄉工作才知不一樣 網揭「地域DNA」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，直到離開家鄉、前往外縣市工作，才發現原來不同地區的人，從小吃的米粉竟然長得不太一樣。 圖／AI生成
一名女網友表示，直到離開家鄉、前往外縣市工作，才發現原來不同地區的人，從小吃的米粉竟然長得不太一樣。 圖／AI生成

米粉究竟是粗的還是細的？沒想到連這件事，台灣人竟然也沒有共識！近日一名女網友分享，自己到外縣市工作後，才驚訝發現各地對於「米粉」的認知竟然大不相同，有人從小吃細米粉，也有人認定粗米粉才是熟悉的味道，讓身為細米粉派的她大開眼界。貼文曝光後，意外掀起網友「粗細米粉之戰」，不少人也分享家鄉的米粉特色。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，自己原本以為大家對米粉的認知都差不多，直到離開家鄉、前往外縣市工作，才發現原來不同地區的人，從小吃的米粉竟然長得不太一樣。

原PO笑稱，「去外縣市工作後才發現，原來台灣人連『米粉長怎樣』都沒有共識」，有人從小吃的是粗米粉，有人則認定米粉就應該細細的，讓她忍不住感嘆，原來連米粉都有自己的「地域DNA」。

身為忠實細米粉派的原PO也透露，自己看到市面上的「統一肉燥米粉」使用細米粉，頓時有種找到同伴的感覺，直呼「直接找到同一派」，更驚訝原來各地民眾對米粉的認知差異這麼大。

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，不少細米粉派紛紛現身力挺，留言表示「細米粉派來了，越細越好」、「細米粉才是美味」、「在我認知粗米粉要叫米苔目，細的才是米粉」，還有人笑稱「我來台北唸書才知，這世界上居然有那麼粗的也叫做米粉」，顯然對粗米粉的存在相當驚訝。

不過，粗米粉派也不甘示弱，紛紛分享自己的飲食習慣，有人表示從小媽媽煮的米粉都是粗的，以為米粉就是長這樣，「長大後才知道米粉也有細的」、「我比較喜歡粗米粉」、「我最喜歡粗米粉湯，細米粉我只服這統一米粉」，顯示每個人對米粉的偏好，確實可能與從小的飲食經驗有關。

也有網友開始分享各地米粉的特色，有人指出「細的是新竹米粉；粗的是埔里米粉。米苔目是米苔目」，另有人提到宜蘭員山著名的魚丸米粉，使用的便是傳統粗米粉，直徑約落在1.5至2.5毫米之間。不同地區的料理方式，也讓米粉呈現出不同的口感與特色。

除了粗細之爭，也有不少網友將話題轉向原PO提到的統一肉燥米粉，紛紛留言大讚「我超愛統一肉燥米粉的」、「我超愛吃這包的，湯也超好喝，每次喝到最後因為胡椒太多一直打嗝」，還有人推測，即食沖泡米粉之所以採用較細的麵體，可能是因為更容易泡開。

此外，還有網友指出，其實米粉不只是粗細的差別，依照原料中米的含量比例，也有不同的產品名稱與分類方式。例如純米米粉、調合米粉、水粉及炊粉等，讓不少人發現，原來平常再熟悉不過的米粉，背後還藏著許多學問。

米粉 台灣人 小吃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

別懶得對紙本發票！台南這間全家10元消費開出千萬大獎

只花10元買飲料，就中了統一發票1,000萬元特別獎！南區國稅局表示，7、8月期統一發票開獎，台南市鹽水區全家便利商店鹽水武廟門市開出一張千萬大獎發票，幸運得主消費金額僅10元，且索取的是紙本發票，提醒民眾趕快找出手邊發票對獎。

沈伯洋「發亮額頭」讓3小時面膜掀搶購潮！ 皮膚科醫揭「可敷過夜」關鍵

民進黨台北市長候選人沈伯洋近期被發現「額頭超亮」，自曝某晚敷了三小時以上的面膜，讓額頭亮到暗不下來，由於效果顯著，該款南韓進口面膜已被戲稱為「沈伯洋面膜」，掀起搶購熱潮；不過，過往面膜最多僅能敷15到20分鐘，否則臉部水分反被面膜材質吸收。開業皮膚科醫師趙昭明說，近年面膜材質突破，已有多款產品能敷過夜，達到保濕效果。

國慶連假水氣增！國慶日大台北、東半部降雨明顯 下周三東北季風再增強

明起就是3天國慶連假，中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周天氣大多偏東北風到東風，迎風面易雨，午後南部山區及近山區陣雨。溫度方面，白天偏暖，夜晚清晨感受涼。國慶連假水氣稍增，大台北及東半部局部雨，午後南部山區陣雨，其他地區多雲到晴。

生不如死！9月僅7,704名新生兒、死亡人數逾兩倍 人口連33月負成長

台灣人口連33個月負成長。內政部8日公布，9月僅7,704名新生兒出生，較去年同期減少一成，死亡人數則有1萬6,712人，是出生人數的2.17倍。截至9月底，全台人口降至2,321萬3,251人，比去年同期少了10萬多人，65歲以上長者占比已達20.70%。

防中秋自由座之亂再現！ 雙十連假高鐵擬開92班加班車

中秋教師節連假高鐵疏運亂象頻傳，引發民怨。雙十國慶連假假期即將到來，交通部8日公布交通疏運計畫，在高鐵部分預計總運量將高達142.9萬人次，疏運高峰將落在10月11日。交通部指出，高鐵將加開92班車。

中火燃氣二期環評遭北高行撤銷 環團籲台電進行二階環評

台北高等行政法院今判決撤銷中火燃氣二期環評結論，環境權保障基金會、台灣蠻野心足生態協會及台中市爭好氣聯盟發表聲明，呼籲環境部及台電放棄上訴，直接進入二階環評，並考量地方環境承載力，降低中火燃氣二期裝置容量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。