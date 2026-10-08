限量2萬個！國慶便當開賣 吃得到國產大豆、紅藜等雜糧及蔬菜

農業部農糧署與台灣鐵路公司合作推出國慶便當，將國產大豆、花生、地瓜、紅藜及蔬菜融入經典台鐵便當，今天開賣，限量2萬個，銷售至11月7日。

農糧署推廣優質國產農糧，配合國慶與台鐵合作，上午舉行「五谷豐饒慶寶島便當」上市記者會，介紹6款特色便當，今天起至11月7日販售，全台限量推出2萬個，每份售價新台幣199元，邀民眾搭火車時，可一起感受來自台灣土地的豐饒滋味。

農糧署說，這次便當以「國產、在地、可溯源」為核心，將國產雜糧與蔬菜融入民眾熟悉的日常餐食，其中選用來自雲林高鐵沿線種植的大豆製成豆包，倡議在轉作大豆同時，更能減緩抽取地下水，節約水資源。

另外，台灣種植具特殊風味的花生、地瓜及享有穀物裡紅寶石美名的原住民作物紅藜，也一併融入國慶便當。

農糧署說，透過不同食材的搭配，把台灣各地的風味濃縮在一份便當裡，從北部的蔬菜、中部的大豆與花生、到南部的地瓜及東部的紅藜，每一項食材背後都代表一個產區、一群用心生產的農民，展現台灣農業長期耕耘的成果。

6款便當各有特色，例如台北餐旅分處推出主廚特調紅藜豆包、水煮花生、起司烤地瓜；七堵餐旅分處採用的主食是紅藜飯，配菜有棉花糖地瓜、破布子蒸豆包；台中餐旅分處以紅藜飯加地瓜為主食，配菜有滷豆包、炸芋丸；高雄餐旅分處採用的主食是地瓜飯，配菜有非基改豆包炒黑木耳絲；花蓮餐旅分處推出的主食是紅藜飯，配菜有香烤地瓜、紅薑片；台東餐旅分處以紅藜紫米飯為主食，配菜有剝皮辣椒拌小魚花生。