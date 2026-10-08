20262%頂尖科學家出爐！從肝炎到川崎症 長庚3醫師躋身台灣醫前20名

2026年「全球前2%頂尖科學家」名單今公布，長庚醫療體系共有3名醫師躋身台灣臨床醫師前20名，分別為中研院院士、肝臟權威廖運範，以及兒童腎臟科醫師田佑霖、兒童免疫專家郭和昌。長庚決策委員會主委程文俊表示，長庚長期投入研究資源、優化研究環境及培育人才，鼓勵醫師投入臨床與基礎研究，3名醫師在各自領域表現卓越，獲此肯定實至名歸。

程文俊表示，長庚長期重視醫學研究發展，不僅提供研究經費，也持續改善研究環境，鼓勵醫師接受國內外專業訓練，提升研究能量。此次入選的兒童腎臟科醫師田佑霖，是長庚中生代相當傑出的研究人才，光是2020年至2025年間，就發表167篇學術論文，並投入一氧化氮、短鏈脂肪酸、氧化酸等檢驗領域的開發。

而兒童風濕免疫科醫師郭和昌，他長期投入川崎症研究，是國內川崎症領域的重要專家。程文俊指出，郭和昌結合微小核糖核酸（microRNA）與機器學習演算法，建立高準確度的川崎症診斷模型，分析川崎症病童與一般發燒兒童之間的microRNA表現差異，再透過即時聚合酶連鎖反應（PCR）進行驗證，推動川崎症分子檢測技術發展，相關成果也發表於國際重要免疫學期刊。

程文俊說，郭和昌至今已發表約284篇學術論文，獲得國內外學術獎項115件，擁有15件發明專利，並出版5本中英文教科書，研究成果相當豐碩。

程文俊表示，長期深耕病毒性肝炎與肝癌研究的中研院士廖運範，醫界對他已非常熟悉，研究領域包含B型肝炎自然病程、免疫機制，以及B、C型肝炎相關臨床研究方面，都具有國際影響力，也參與亞太地區肝炎及肝癌臨床指引制定，已經是國際病毒性肝炎研究權威。

程文俊說，目前看到的僅有前20名的國內臨床醫師排名，院內將持續了解2026年公布的名單。因依據2025年公布的全球前2%頂尖科學家名單，長庚醫療體系在年度科學影響力名單中有75人入選，終身科學影響力名單則有52人，兩份名單合計127人次，扣除重複入選者後，實際共88人，包括76名醫師、3名醫事人員及9名研究人員。

程文俊表示，依長庚內部統計，2025年長庚醫療體系在全球前2%頂尖科學家名單的入選人數，居國內醫療機構之冠，顯示長期投入研究環境、人才培育及學術資源已逐漸展現成果。未來長庚也將持續支持各科研究發展，提升台灣醫學研究的國際能見度。